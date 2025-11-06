Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2991174
Zee SalaamMuslim World

ममदानी की जीत से नेत्याहू बेचैन, यहूदियों को NY छोड़ इजरायल में बसने की कर डाली अपील

Israel Reaction on Zoharan Mamdani Victory: अमेरिका की सियासत में जोहरान ममदानी की भारी जीत ने दक्षिणपंथियों और कट्टरपंथी यहूदियों को हिलाकर रख दिया है. यही वजह है कि चुनाव के बाद भी इजरायली नेता और मंत्री जोहरान ममदानी के खिलाफ लगातार झूठी अफवाह फैला रहे हैं और उनकी जीत को 'एंटीसेमिटिज्म (यहूदी विरोध)' करार दे रहे हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:38 PM IST

Trending Photos

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू

Israel News Today: न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. ममदानी की जीत अमेरिकी सियासत में कई मायनों में खास है. भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत से न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है बल्कि आतंक का पर्याय बन चुके है इजरायल को भी भारी चोट पहुंची है. 

जोहरान ममदानी का लगातार कट्टरपंथी यहूदी विरोध कर रहे थे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी की जीत पर न्ययॉर्क के फेडरल बजट रोकने तक की धमकी दी है. दरअसल, जोहरान ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ग़ज़ा नरसंहार का प्रमुखता से मुद्दा उठाया था और इजरायली पर युद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क पहुंचने पर गिरफ्तार करने के आदेश देने का वादा किया था. इसका एशियाई मूल के अमेरिकी नागरिकों के साथ स्थानीय वोटर्स का बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिला.

नेतन्याहू के मंत्री ने यहूदियों को दी NY छोड़ने की सलाह

अब जोहरान ममदानी की बंपर जीत के बाद अमेरिका के दक्षिणपंथी संगठनों के साथ-साथ इजरायल भी परेशान है. इसको लेकर अभी से इजरायल ने झूठ का प्रोपैगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है. इजरायल के डायस्पोरा मामलों के मंत्री अमीचाई चिकलि ने न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता जोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद यहूदियों से इजराइल में बसने पर विचार करने की अपील की है.

Add Zee News as a Preferred Source

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेता अमीचाई चिकलि ने विवादित बयान देते हुए कहा, "ममदानी की जीत को न्यूयॉर्क शहर के लिए एक अहम मोड़ साबित होने वाला है. ममदानी की जीत उस जगहकी नींव हिला देगा, जिस जगह ने यहूदी शरणार्थियों को आजादी और बेहतर जिंदगी जीने का मौका दिया." चिकलि मुसलमानों को लेकर अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं. हालिया, नेतन्याहू के मंत्री चिकलि ने साउथ लेबनान में इजरायल के अवैध कब्जा, नस्लीय नरसंहार और ग़ज़ा में अवैध यहूदी बस्तियों बसाने के समर्थन में बयान दे चुके हैं.

चिकलि ने NY के नवनिर्वाचित मेयर को बताया हमास समर्थक

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की जीत से बौखलाए इजरायली मंत्री अमीचाई चिकलि ने उन्हें 'हमास समर्थक' करार दिया. चिकलि ने आरोप लगाया कि 34 साल मुस्लिम नेता के विचार उन कट्टरपंथियों से बहुत अलग नहीं हैं, जिन्होंने 25 साल पहले 3,000 लोगों की हत्या की थी." चिकलि का इशारा अमेरिका में 9/11 हमलों की ओर था. हालांकि, अमेरिका में 9/11 हमलों के पीछे अक्सर कट्टरपंथी यहूदी लॉबी और इजरायल के हाथ होने के आरोप लगते रहे हैं. 

अमीचाई चिकलि ने कहा, "न्यूयॉर्क के यहूदियों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वे इजरायल को अपना नया घर बना लें." क्वींस से विधानसभा सदस्य रहे जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर चुनावों में बड़ी संख्या में उदारवादी यहूदियों ने भी समर्थन किया था. हालांकि, ममदानी की जीत से सिर्फ चिकलि ही नहीं बल्कि कई कट्टरपंथी इजरायली यहूदी नेता और नेतन्याहू भी नाराज है.

UN में इजरायली राजदूत भी ममदानी की जीत से हैं परेशान

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और कट्टरपंथी नेता इतामार बेन ग्विर ने न्यूयॉकर्क के चुनावी नतीजे को 'एंटीसेमिटिज्म (यहूदी विरोध) की जीत' बताया. अक्सर दुनियाभर के शांति पसंद नेताओं को गाली देने वाले इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने ममदानी को झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी है. डैनी डैनन ने कहा कि वह जोहरान ममदानी के कथित भड़काऊ बयानों से प्रभावित नहीं होंगे.

यह भी पढ़ें: Rafah की सुरंगों में फंसे हैं Hamas के लड़ाके, क्या देगा इजराइल रास्ता?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

israel newsNY MayorZohran Mamdanibenjamin netanyahumuslim news

Trending news

israel news
ममदानी की जीत से नेत्याहू बेचैन, यहूदियों को NY छोड़ इजरायल में बसने की कर डाली अपील
Israel Hamas War
Rafah की सुरंगों में फंसे हैं Hamas के लड़ाके, क्या देगा इजराइल रास्ता?
bihar
सेक्युलर देश, नकाब हटाकर बतानी होगी पहचान; चुनाव वाले दिन Giriraj Singh का बड़ा बयान
america
Gaza जंग से हटी नजर, उधर अमेरिका कर गया बड़ा कांड; फिलिस्तीनियों की दबा दी आवाज़
Pakistan
Pakistan: नमाज पढ़कर घर जा रहे मौलाना सलाम पर अंधाधुन फायरिंग, मौके पर ही मौत
Jamiat Ulema e Hind
सरकार की ठीक नहीं है मंशा, सतर्क रहने की जरूरत, जमीयत का बड़ा बयान
Sudan
Sudan News: लाशें, खून और सामूहिक कब्रें, सैटेलाइट फुटेज में हुए बड़े खुलासे
Vande Mataram
वंदे मातरम इस्लाम के सिद्धांत खिलाफ, मीरवाइज के संगठन MMU ने की सरकार से बड़ी अपील
Israel Hamas War
नहीं सुधरेगा Israel! फिर अलापा पुराना राग, क्या कभी खत्म नहीं होगी जंग?
Telangana CM
'Congress है तो मुसलमान हैं' वाले बयान पर बवाल, तेलंगाना CM की हो रही फज़ीहत