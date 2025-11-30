ग़ज़ा में कत्लेआम, खुद के लिए क्षमादान! नेतन्याहू की चाल पर भड़के इजराइली सियासी दल

Israel News Today: इजराइली फौज ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर ग़ज़ा में बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अर्जी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ युद्ध अपराधों के वारंट जारी किया है. वहीं अब बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन के बेगुनाहों की हत्या को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करते हुए इजराइली राष्ट्रपति से क्षमादा की अपील मांग रहे हैं.

दरअसल, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को खत्म कराने के लिए राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग को औपचारिक रूप से क्षमादान की अपील भेजी है. नेतन्याहू ने इस मामले को खत्म करने को लोक हित में लिया गया फैसला बताया है.

111 पन्नों का दस्तावेज सौंपा गया

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति कार्यालय को नेतन्याहू के वकील द्वारा तैयार किया गया 111 पन्नों का विस्तृत दस्तावेज मिला है, जिसे अब न्याय मंत्रालय के माफी (Pardon) विभाग के पास भेजा गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार भी अपनी राय देंगे.

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि "यह एक बहुत बड़ा अनुरोध है, जिसके गंभीर कानूनी और संवैधानिक प्रभाव हैं." बयान में यह भी कहा गया कि सभी कानूनी राय मिलने के बाद ही इस पर जिम्मेदारी और ईमानदारी से विचार किया जाएगा. इजराइल में ट्रायल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति के जरिये क्षमादान दिए जाने के मामले बेहद कम हैं. आखिरी उदाहरण 1986 का बताया जाता है. यह अपील उस समय आई है जब हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हर्जोग को चिट्ठी लिखकर नेतन्याहू के पक्ष में कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.

नेतन्याहू पर गंभीर आरोप

नेतन्याहू 2020 से रिश्वत, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने जैसे आरोपों का सामना कर रहे हैं. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू ने धनवान सहयोगियों से उपहार, महंगे सामान और अनुकूल मीडिया कवरेज के बदले राजनीतिक फायदे हासिल किए. नेतन्याहू इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं और इसे मीडिया, पुलिस और न्यायिक संस्थाओं की ओर से किया गया 'विच-हंट' बताते हैं.

'नेतन्याहू बचने के लिए लंबा खींच रहे ग़ज़ा जंग'

विपक्षी दलों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है. आलोचकों का कहना है कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ग़ज़ा में जंग को लंबा खींच रहे हैं. नेतन्याहू ने कानूनी फाइलिंग में शामिल एक पत्र और इतवार को दिए टीवी बयान में कहा कि वे अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, लेकिन देश हित में मुकदमे को तुरंत खत्म किया जाना जरूरी है. फिलहाल राष्ट्रपति हर्जोग पर राजनीतिक और कानूनी दोनों ओर से निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके फैसले का इज़राइल की सियासत पर गहरा असर पड़ेगा.

