Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3031159
Zee SalaamMuslim World

पाक-अफगान बॉर्डर पर भीर हुई भीषण गोलीबारी, दोनों देशों में बढ़ रहा तनाव

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं ने फिर से एक-दूसरे पर भीषण गोलीबारी की है. इस बात की पुष्टि दोनों देशों के अधिकारियों ने की है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:29 PM IST

Trending Photos

पाक-अफगान बॉर्डर पर भीर हुई भीषण गोलीबारी, दोनों देशों में बढ़ रहा तनाव

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते शुक्रवार (5 दिसंबर) की रात भीषण गोलीबारी हुई. यह कार्रवाई लगभग दो घंटों तक चली, जिसके बाद दोनों पक्षों ने फायरिंग रोक दी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगा रहे हैं. बता दें कि हाल ही में दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसे सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद सुलझाया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनावपूर्ण हालात उत्पन्न हो गए हैं.  

अफगानिस्तान में शासन कर रही तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि दोनों देशों की सेना के बीच शुक्रवार की रात को गोलीबारी हुई. उन्होंने पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक जिले की ओर पहले हमले शुरू किए, जिसके जवाब में अफगान सेनाओं ने भी गोलीबारी की. 

वहीं, पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की सेना ने पहले हमला किया. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता  मुशर्रफ जैदी ने एक बयान में कहा कि अफगान सेनाओं ने चमन बॉर्डर के पास बिना उकसावे के फायरिंग करके टकराव शुरू किया. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से सतर्क है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अफगानिस्तान के स्पीन बोल्डक के स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार (5 दिसंबर) की रात करीब10:30 में गोलीबारी शुरू की गई. लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने छोटे और बड़े दोनों हथियारों का इस्तेमाल किया. हालांकि इस हमले में किसी भी व्यक्ति के मारे जाने की खबर नहीं है. 

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान पर आरोप लगाती है कि अफगानिस्तान से आए हुए आतंकी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाकों में हमला कर रहे हैं. वहीं, अफगानिस्तान इस आरोप को नहीं मानता है. इसी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच हिंसक संघर्ष होते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Afghanistan Conflictminority newsToday News

Trending news

Pakistan Afghanistan Conflict
पाक-अफगान बॉर्डर पर भीर हुई भीषण गोलीबारी, दोनों देशों में बढ़ रहा तनाव
france
France में 3 में से 1 मुसलमान भेदभाव का शिकार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
West Bengal Babri Masjid Controversy
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ईंट लेकर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग, भाजपा ने उठाए सवाल
muslim news
UK में तेजी से लोग क्यों अपना रहे हैं इस्लाम? IIFL की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Nitesh Rane
मुसलमान समझ लें ये है हिंदू राष्ट्र, तभी अमन से रह पाएंगे, नितेश राणे का जहरीला बयान
West Bengal Babri Masjid Controversy
अगर हिंदुओं पर हुआ हमला तो हूमायूं कबीर होंगे जिम्मेदार, VHP प्रवक्ता ने लगाएँ आरोप
Mombay
मज़हब में नहीं है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की बात, HC नें मस्जिद की याचिका की खारिज
Babri Masjid
Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral
Bengal Babri Masjid foundation event
कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव
Hindu Sena
'बाबर रोड' को करो 'अयोध्या मार्ग', हिंदू सेना का शगूफा; दिल्ली में लगाए पोस्टर