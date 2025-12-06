पाक-अफगान बॉर्डर पर भीर हुई भीषण गोलीबारी, दोनों देशों में बढ़ रहा तनाव

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते शुक्रवार (5 दिसंबर) की रात भीषण गोलीबारी हुई. यह कार्रवाई लगभग दो घंटों तक चली, जिसके बाद दोनों पक्षों ने फायरिंग रोक दी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगा रहे हैं. बता दें कि हाल ही में दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसे सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद सुलझाया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनावपूर्ण हालात उत्पन्न हो गए हैं.

अफगानिस्तान में शासन कर रही तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि दोनों देशों की सेना के बीच शुक्रवार की रात को गोलीबारी हुई. उन्होंने पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक जिले की ओर पहले हमले शुरू किए, जिसके जवाब में अफगान सेनाओं ने भी गोलीबारी की.

वहीं, पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की सेना ने पहले हमला किया. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने एक बयान में कहा कि अफगान सेनाओं ने चमन बॉर्डर के पास बिना उकसावे के फायरिंग करके टकराव शुरू किया. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से सतर्क है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

अफगानिस्तान के स्पीन बोल्डक के स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार (5 दिसंबर) की रात करीब10:30 में गोलीबारी शुरू की गई. लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने छोटे और बड़े दोनों हथियारों का इस्तेमाल किया. हालांकि इस हमले में किसी भी व्यक्ति के मारे जाने की खबर नहीं है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान पर आरोप लगाती है कि अफगानिस्तान से आए हुए आतंकी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाकों में हमला कर रहे हैं. वहीं, अफगानिस्तान इस आरोप को नहीं मानता है. इसी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच हिंसक संघर्ष होते हैं.