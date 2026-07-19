/UNGA में आए तो क्या गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू? न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान मामदानी के बयान से मचा बवाल

इजरायल ने क्या कहा?

संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत डैनी डैनन ने भी ज़ोहरान मामदानी की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि इससे न्यूयॉर्क में नेतन्याहू की प्रस्तावित यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. डैनन ने X पर लिखा, "इससे कुछ भी नहीं बदलेगा." उन्होंने कहा कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क जाएंगे, UN महासभा को संबोधित करेंगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने इजरायल का पक्ष रखेंगे. ICC ने गाज़ा में इज़रायल के मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े कथित युद्ध अपराधों और मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के लिए नेतन्याहू और इज़रायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए हैं. इज़रायल इन आरोपों को खारिज करता है और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है.