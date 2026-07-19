Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /UNGA में आए तो क्या गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू? न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान मामदानी के बयान से मचा बवाल

UNGA में आए तो क्या गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू? न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान मामदानी के बयान से मचा बवाल

Zohran Mamdani on Netanyahu Arrest: न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान मामदानी ने कहा कि उनका प्रशासन इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या शहर के पास इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार करने का कानूनी अधिकार है, अगर वे UN जनरल असेंबली (UNGA) के लिए न्यूयॉर्क आते हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 19, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:35 AM IST
UNGA में आए तो क्या गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू? न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान मामदानी के बयान से मचा बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिका ने IRGC पर बरसाई आग, ईरान ने मिनटों में खोल दिया जंग का नया मोर्चा
US airstrikes on Iran35 min ago
2
UP NewsJul 18
3
Uttar Pradesh newsJul 18
4
Rajasthan newsJul 18
5
jauhar universityJul 18