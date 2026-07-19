/UNGA में आए तो क्या गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू? न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान मामदानी के बयान से मचा बवाल

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Zohran Mamdani on Netanyahu Arrest: न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान मामदानी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लगातार कड़ा रुख अपनाते रहे हैं. इसी बीच मामदानी ने नेतन्याहू की गिरफ़्तारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या उनके पास इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार करने का कानूनी अधिकार है, अगर वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के लिए शहर का दौरा करते हैं.
18 जुलाई को 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के पॉडकास्ट 'द इंटरव्यू' में होस्ट लुलु गार्सिया-नवारो से बात करते हुए, मामदानी ने कहा कि उनका प्रशासन शहर के कानून विभाग के साथ "सक्रिय बातचीत" कर रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) इजरायली नेता को हिरासत में ले सकता है. ज़ोहरान मामदानी ने कहा, "मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हेग में होना चाहिए." उन्होंने नेतन्याहू को "युद्ध अपराधी" बताया, जिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने आरोप लगाए हैं. हालांकि, उन्होंने माना कि यह अभी साफ नहीं है कि न्यूयॉर्क शहर के पास किसी विदेशी नेता को गिरफ़्तार करने का कानूनी अधिकार है या नहीं.
नेतन्याहू को लेकर दिया बड़ा बयान
उन्होंने कहा, "न्यूयॉर्क शहर में कानून मुझे जो भी करने की इजाज़त देता है, हम वही करेंगे, लेकिन हम इसके लिए अपने खुद के कानून नहीं बनाएंगे." उम्मीद है कि नेतन्याहू सितंबर में UN महासभा (UNGA) में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क आएंगे. ज़ोहरान मामदानी ने सबसे पहले अपने 2025 के मेयर पद के अभियान के दौरान वादा किया था कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री शहर का दौरा करते हैं, तो वे उनकी गिरफ़्तारी की मांग करेंगे. उन्होंने इसके लिए ICC के वारंट का हवाला दिया था.
इजरायली नेताओं ने टिप्पणियों को खारिज किया
नेतन्याहू ने हाल ही में रेडियो होस्ट सिड रोसेनबर्ग के प्रोग्राम 'सिड एंड फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग' में ज़ोहरान मामदानी की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें गिरफ़्तारी की संभावना से कोई चिंता नहीं है. उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर पर हमास का समर्थन करने का आरोप भी लगाया और इजरायल के कदमों का बचाव किया. नेतन्याहू ने कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें यह देखना चाहिए कि वे किसकी निंदा कर रहे हैं और किसकी तारीफ़ कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि इजरायल "वह लोकतंत्र है जो अमेरिकी मूल्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है."
इजरायल ने क्या कहा?
संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत डैनी डैनन ने भी ज़ोहरान मामदानी की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि इससे न्यूयॉर्क में नेतन्याहू की प्रस्तावित यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. डैनन ने X पर लिखा, "इससे कुछ भी नहीं बदलेगा." उन्होंने कहा कि नेतन्याहू न्यूयॉर्क जाएंगे, UN महासभा को संबोधित करेंगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने इजरायल का पक्ष रखेंगे. ICC ने गाज़ा में इज़रायल के मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े कथित युद्ध अपराधों और मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के लिए नेतन्याहू और इज़रायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए हैं. इज़रायल इन आरोपों को खारिज करता है और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है.