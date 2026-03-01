Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3126783
Zee SalaamMuslim Worldईरान हमले पर अपने ही देश पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उठाये सवाल; ट्रम्प को घेरा

ईरान हमले पर अपने ही देश पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उठाये सवाल; ट्रम्प को घेरा

Zohran Mamdani Condemns US-Israel Attack on Iran: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले की निंदा की है. उन्होंने अमेरिका और इजरायल के इस हमले को गैरकानूनी करार दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:07 PM IST

Trending Photos

ईरान हमले पर अपने ही देश पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उठाये सवाल; ट्रम्प को घेरा

Zohran Mamdani Condemns US-Israel Attack on Iran: अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर बीते शनिवार (28 फरवरी) को ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी. साथ ही ईरान के 40 टॉप अधिकारियों की भी हत्या हुई है. इन हमलों में सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और पोती समेत परिवार के अन्य लोगों की भी हत्या हुई है. इसके बाद  न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान पर US-इजराइली हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों को गैरकानूनी हमला बताया. साथ ही मारे जा रहे आम लोगों की बढ़ती तादाद को लेकर चेतावनी दी.

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, "ईरान पर आज के मिलिट्री हमले, जो अमेरिका और इजरायल ने किए, एक गैरकानूनी हमले की लड़ाई में एक भयानक बढ़त दिखाते हैं. शहरों पर बमबारी, आम लोगों की हत्या, युद्ध का एक नया मैदान खोलना. अमेरिकी यह नहीं चाहते हैं, वे सरकार बदलने के लिए एक और युद्ध नहीं चाहते हैं.  अमेरिकी नागरिक अफोर्डेबिलिटी संकट से राहत चाहते हैं, वे शांति चाहते हैं."- जोहरान ने कहा. 

ईरानी न्यू यॉर्कर्स से सीधे बात करते हुए उन्होंने कहा, "इसके अलावा, मैं सीधे ईरानी न्यू यॉर्कर्स से बात करना चाहता हूँ, आप इस शहर का हिस्सा हैं, आप हमारे पड़ोसी, छोटे बिजनेस ओनर, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, वर्कर और कम्युनिटी लीडर हैं. आप यहां सुरक्षित रहेंगे."

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इजरायल ने अब तक ईरान में सैकड़ों बम गिरा चुका है. इजरायल ने ईरान में एक गर्ल्स स्कूल पर बमबारी की, जिसमें मरने वाले छात्राओं की संख्या लगभग 180 पहुंच चुका है. वहीं, ईरान भी इजरायल पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के लगभग सभी बेस पर हमले कर रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Zohran Mamdani condemns Attack On Iranmuslim world newsToday News

Trending news

Zohran Mamdani condemns Attack On Iran
ईरान हमले को लेकर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उठाये सवाल; ट्रम्प को घेरा
muslim news
पाकिस्तानियों ने US अम्बेसी पर बोला धावा, गोली लगने से 14 प्रदर्शनकारियों की मौत
iran israel conflict
ईरान की तबाही से भारत पर पड़ेगा महाविनाशक असर! पाकिस्तान और चीन हो जाएंगे मालामाल
Iran Embassy In India Mourning Killing Ali Khamenei
सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत में भी शोक, ईरानी दूतावास ने सम्मान में झुकाया झंडा
Mahmoud Ahmadinejad on Mossad
क्या सुप्रीम लीडर के अपने ही निकले गद्दार? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के दावे से सनसनी
Iran supreme Leader
ईरान सुप्रीम लीडर की हत्या के पीछे सऊदी किंग MBS? ट्रंप को किया था मजबूर!
muslim news
दीपिका कक्कड़ के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ, सेहतयाबी और लंबी उम्र की कामना
Iran New Supreme Leader
मोजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, IRGC में है जबरदस्त पकड़
muslim news
खामेनेई की शहादत के बाद भारत की सड़कों पर उबाल, शिया समुदाय ने किया प्रदर्शन
Iran supreme Leader
ईरान के सुप्रीम लीडर का भारत से है खास रिश्ता, सीएम योगी के राज्य से है कनेक्शन