ईरान हमले पर अपने ही देश पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उठाये सवाल; ट्रम्प को घेरा

Zohran Mamdani Condemns US-Israel Attack on Iran: अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर बीते शनिवार (28 फरवरी) को ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी. साथ ही ईरान के 40 टॉप अधिकारियों की भी हत्या हुई है. इन हमलों में सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद और पोती समेत परिवार के अन्य लोगों की भी हत्या हुई है. इसके बाद न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान पर US-इजराइली हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों को गैरकानूनी हमला बताया. साथ ही मारे जा रहे आम लोगों की बढ़ती तादाद को लेकर चेतावनी दी.

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, "ईरान पर आज के मिलिट्री हमले, जो अमेरिका और इजरायल ने किए, एक गैरकानूनी हमले की लड़ाई में एक भयानक बढ़त दिखाते हैं. शहरों पर बमबारी, आम लोगों की हत्या, युद्ध का एक नया मैदान खोलना. अमेरिकी यह नहीं चाहते हैं, वे सरकार बदलने के लिए एक और युद्ध नहीं चाहते हैं. अमेरिकी नागरिक अफोर्डेबिलिटी संकट से राहत चाहते हैं, वे शांति चाहते हैं."- जोहरान ने कहा.

ईरानी न्यू यॉर्कर्स से सीधे बात करते हुए उन्होंने कहा, "इसके अलावा, मैं सीधे ईरानी न्यू यॉर्कर्स से बात करना चाहता हूँ, आप इस शहर का हिस्सा हैं, आप हमारे पड़ोसी, छोटे बिजनेस ओनर, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, वर्कर और कम्युनिटी लीडर हैं. आप यहां सुरक्षित रहेंगे."

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इजरायल ने अब तक ईरान में सैकड़ों बम गिरा चुका है. इजरायल ने ईरान में एक गर्ल्स स्कूल पर बमबारी की, जिसमें मरने वाले छात्राओं की संख्या लगभग 180 पहुंच चुका है. वहीं, ईरान भी इजरायल पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के लगभग सभी बेस पर हमले कर रहा है.