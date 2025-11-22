Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3013790
Zee SalaamMuslim World

फासीवादी और जिहादी वाले सवाल पर क्या बोले ट्रंप और ममदानी; राष्ट्रपति मुस्लिम मेयर के हुए फैन

Zohran Mamdani Trump Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बीच एक शानदार बैठक हुई है. राष्ट्पति ट्रंप ने ममदानी की तारीफ की और यह आश्वासन दिया कि न्यूयॉर्क के विकास के कामों में वह ममदानी की मदद करेंगे. इस बैठ को लेकर लोगों का मानना था कि दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और बैठ शांतिपूर्वक हुई. इस बात से लोग हैरान हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:18 AM IST

Trending Photos

फासीवादी और जिहादी वाले सवाल पर क्या बोले ट्रंप और ममदानी; राष्ट्रपति मुस्लिम मेयर के हुए फैन

Zohran Mamdani Trump Meeting: अमेरिका के इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क शहर का मेयर एक साउथ एशियन मूल का व्यक्ति जोहरान ममदानी बना. राष्ट्रपति ट्रंप न्यूयॉर्क चुनाव के वक्त ममदानी के खिलाफ विवादित बयान दे रहे थे. लेकिन अब दोनों के बीच व्हाइट हाउस में बैठक हुई है. जोहरान ममदानी शुक्रवार (21 नवंबर) को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे, जहां ट्रंप ने उनका जोरदार स्वागत किया. 

इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी की जमकर तारीफ की और ममदानी द्वारा उन्हें फासिवादी कहे जाने को माना. दरअसल, जोहरान ममदानी राष्ट्पति ट्रंप को अपने बयानों में कई बार फासीवादी बता चुके हैं. व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद मीडिया ने ट्रंप से ममदानी के फासीवादी वाले बयान पर सवाल किया. इस पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें फासीवादी कहे जाने पर कोई दिक्कत नहीं है. इस दौरान मीडिया ने ट्रंप से पुछा कि चुनाव प्रचार के दौरान आपने ममदानी को जिहादी बताया था और आज ममदानी आपके बगल में खड़े हैं. 

रिपरोर्ट के जिहादी वाले सवाल पर राष्ट्पति ट्रंप ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम एक-दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोल जाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमारी मुलाकात ममदानी से हुई है और यह बड़े अच्छे और रेशनल इंसान हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति ट्रंप ने ममदानी को न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतने को लेकर बधाई दी और कहा कि ममदानी न्यूयॉर्क में जितने अच्छे काम करेंगे, उतनी ही ट्रंप को खुशी मिलेगी. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी मुलाकात ममदानी से हुई है. उन्होंने आगे कहा कि ममदानी ने मुझे चौंका दिया है, ममदानी चाहते हैं कि न्यूयॉर्क में अपराध कम हो, लोगों के घर बनें, घरों के किराए कम हों. राष्ट्पति ट्रंप ने आश्वासन देते हुए कहा कि वह ममदानी की मदद जरूर करेंगे. 

गौरतलब है कि जोहरान ममदानी राष्ट्पति ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तीखे बयान देते रहते हैं. ममदानी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क शहर में आते हैं तो उन्हें शहर में प्रवेश करते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ममदानी गज़ा में इजरायली नरसंहार के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार बताते हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ जारी अरेस्ट वॉरेंट के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने की बात करते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

mayor Zohran MamdaniPresident Trumpmuslim world newsToday News

Trending news

CJI
मां-बाप को क्यों मिले सज़ा? विदाई समारोह में CJI का बुलडोजर जस्टिस पर दिया बड़ा बयान
mayor Zohran Mamdani
फासीवादी और जिहादी वाले सवाल पर क्या बोले ट्रंप और ममदानी; जाने पूरा मामला
Assam
तुम लोगों की वजह से असम के लोग बदनाम; मुसलमानों पर BJP के वीडियो पर बवाल
Rashid Alvi
Modi करें विचार, MBBS करने वाले ने क्यों अपनाया आतंक का रास्ता; राशिद अल्वी के बयान
Israel
Israel ने लेबनान में किया हमला, क्या मारे गए 13 हमास के लड़ाके? छोटे बच्चे भी शिकार
Himachal Pradesh News
संजौली के बाद ऊना में निशाने पर मस्जिद, नमाज और मुस्लिम एंट्री पर रोक की मांग
Uttar Pradesh news
शादी के चार दिन बाद नई नवेली दुल्हन बनी 'कातिल', प्रेमी के साथ मिलकर खेला खूनी खेल!
Delhi News
आतंकवाद पीड़ित 90% मुस्लिम और देश में 80% जासूस हिन्दू; डोभाल का पुराना बयान वायरल
conversion
शादी के 9 साल बाद अंजनी गुप्ता ने मुस्लिम पति पर लगाया धर्मांतरण का इल्ज़ाम
Himachal Pradesh News
हिंदू संगठनों के दबाव में झुका प्रशासन, हमेशा के लिए संजौली मस्जिद पर लग जाएगा ताला!