Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2974670
Zee SalaamMuslim World

इस्लामोफोबिया से लड़ने को तैयार हैं न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी, मुस्लिम समाज से किया खास वादा

New Yourk Johran Mamdani: न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी पर उनकी मुस्लिम और भारतीय पहचान को लेकर मजाक उड़ा जा रहा है. साथ ही उन्हें ग्लॉबल जिहाद का समर्थक बताया जा रहा है. इन हमलों के बाद उन्होंने मुस्लिम पहचान को और ज्यादा अपनाने का ऐलान किया है. साथ ही मुस्लिम समाज से वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद उनके साथ भेदभाव नहीं करने दिया जाएगा. पूरी खबर खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:06 PM IST

Trending Photos

इस्लामोफोबिया से लड़ने को तैयार हैं न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी, मुस्लिम समाज से किया खास वादा

New Yourk Johran Mamdani: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने बीते शुक्रवार (24 अक्टूबर) को न्यूयॉर्क में रहने वाले मुस्लिम समुदाय से बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता एंड्रयू कुओमो और उनके समर्थकों के बढ़ते हमले नस्लवादी हमले हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी मुस्लिम पहचान को और अपनाएँगे. 

दरअसल, जोहरान ममदानी की पहचान पर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों और नेताओं की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं. उन्हें ग्लोबल जिहाद का समर्थक बताया जा रहा है. ममदानी के मुसलमान होने पर, हाथ से खाना खाने पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को वादा किया है कि उनके चुनाव जितने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भी एक आम न्यूयॉर्क की तरह अपना जीवन बीता सकता है. 

ममदानी ने एक बयान में कहा कि हर मुसलमान का बस यही सपना होता है कि उसके साथ किसी भी दूसरे न्यूयॉर्कर जैसा ही बर्ताव किया जाए. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में मुसलमानों को यह बार-बार समझाया गया कि वे दूसरे न्यूयॉर्कर के मुकाबले अपनी मांगे कम करें और जितना मिल रहा है, उतने में ही खुश रहें. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस नीति पर बात करते हुए ममदानी ने कहा कि बस अब और नहीं, वह अब अपनी मुस्लिम पहचान को और अपनाएंगे. उन्होंने कहा कि वह यह सोच रहे थे कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगें और नस्लभेदी हमलों का सामना करते हुए अपनी बात पर कायम रहेगे तो उन्हें ज्यादा कामयाबी मिलेगी. उन्होंने कहा कि वह इस सोच के साथ गलत थे. उन्होंने कहा कि अब वह अपनी पहचान को नहीं छिपाएंगे और अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे. उन्होंने कहा कि वह जैसे खाते हैं, बोलते हैं उसे वैसे ही रखेंगे. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

New York Zohran MamdaniAmerica Zohran MamdaniToday News

Trending news

New York Zohran Mamdani
न्यूयॉर्क: मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी का छलका दर्द,मुस्लिमों से किया बड़ा वादा
Chirag Paswan on Muslim Voter
पिता की कुर्बानी के बाद भी मुसलमानों ने नहीं दिया साथ, चिराग का बड़ा बयान
Aligarh I Love Muhammad controversy
मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर कौन कराना चाहता है फसाद? कार्रवाई की हो रही मांग
Israel Lebanon Airstrike
Lebanon पर Israel ने की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की मौत
Palestinian Factions Gaza
गाजा पर अब कौन करेगा कंट्रोल? हमास और फतह ने प्रशासन के लिए लिया बड़ा फैसला
Pakistan News
ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बावजूद FATF ने दी नसीहत, टेरर फंडिंग पर रहेगी नजर
Osama Shahab
ओसामा शहाब अकेले नहीं! बीजेपी और जदयू ने भी उतारे बाहुबली उम्मीदवार; देखें लिस्ट
Iran FATF black list
FATF की ब्लैक लिस्ट में ही रहेगा ईरान, टेरर फंडिंग को लेकर हुआ एक्शन
pakistan human rights violations
PoK में हो रही है इंसानियत की हत्या, भारत ने UN में पाकिस्तान की लगा दी क्लास
Bangladesh Elecion 2026
अवामी लीग की सियासी जमीन खिसकी, शेख हसीना की पार्टी 2026 का नहीं लड़ेगी चुनाव