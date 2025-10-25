इस्लामोफोबिया से लड़ने को तैयार हैं न्यूयॉर्क के मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी, मुस्लिम समाज से किया खास वादा

New Yourk Johran Mamdani: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने बीते शुक्रवार (24 अक्टूबर) को न्यूयॉर्क में रहने वाले मुस्लिम समुदाय से बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता एंड्रयू कुओमो और उनके समर्थकों के बढ़ते हमले नस्लवादी हमले हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी मुस्लिम पहचान को और अपनाएँगे.

दरअसल, जोहरान ममदानी की पहचान पर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों और नेताओं की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं. उन्हें ग्लोबल जिहाद का समर्थक बताया जा रहा है. ममदानी के मुसलमान होने पर, हाथ से खाना खाने पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को वादा किया है कि उनके चुनाव जितने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भी एक आम न्यूयॉर्क की तरह अपना जीवन बीता सकता है.

ममदानी ने एक बयान में कहा कि हर मुसलमान का बस यही सपना होता है कि उसके साथ किसी भी दूसरे न्यूयॉर्कर जैसा ही बर्ताव किया जाए. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में मुसलमानों को यह बार-बार समझाया गया कि वे दूसरे न्यूयॉर्कर के मुकाबले अपनी मांगे कम करें और जितना मिल रहा है, उतने में ही खुश रहें.

इस नीति पर बात करते हुए ममदानी ने कहा कि बस अब और नहीं, वह अब अपनी मुस्लिम पहचान को और अपनाएंगे. उन्होंने कहा कि वह यह सोच रहे थे कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगें और नस्लभेदी हमलों का सामना करते हुए अपनी बात पर कायम रहेगे तो उन्हें ज्यादा कामयाबी मिलेगी. उन्होंने कहा कि वह इस सोच के साथ गलत थे. उन्होंने कहा कि अब वह अपनी पहचान को नहीं छिपाएंगे और अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे. उन्होंने कहा कि वह जैसे खाते हैं, बोलते हैं उसे वैसे ही रखेंगे.