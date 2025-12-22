Nigeria: अगवा किए गए 130 स्कूली बच्चे और कर्मचारी रिहा, क्रिसमस पर परिवार से करेंगे मुलाकात

Nigeria News: नाइजीरिया में वहां की मिलिट्री ने खुफिया अभियान चलाया और अगवा किए गए 130 स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को रिहा कराया. पिछले 21 नवंबर को कुछ हथियारबंद लोगों ने 303 स्कूली बच्चों और 12 शिक्षकों को अगवा कर लिया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Nigeria News: बीते 21 नवंबर को नाइजीरिया में कुछ हथियारबंद लोगों ने एक स्कूल पर हमला करके 303 स्कूली बच्चों और 12 शिक्षकों को अगवा कर लिया था. इनमें से 50 बच्चे मौका मिलते ही भाग निकले थे. वहीं, 100 स्कूली बच्चों को इस महीने की शुरुआत में रिहा कर दिया गया था. अब खबर है कि 130 अन्य छात्रों और कर्मचारियों को रिहा करा लिया गया है. इस बात की पुष्टि बीते रविवार (21 दिसंबर) को नाइजीरिया पुलिस ने की.
पुलिस ने बताया कि उत्तर-मध्य नाइजीरिया के पापिरी समुदाय के सेंट मैरी कैथोलिक स्कूल से अगवा किए गए लगभग 130 स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया है. वहीं, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के प्रवक्ता बायो ओनानूगा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि स्कूली बच्चों की आजादी एक सैन्य खुफिया अभियान के बाद मिली. उन्होंने कहा कि रिहा कराए गए 130 बच्चे सोमवार को नाइजर राज्य की राजधानी मिन्ना पहुंचेंगे और क्रिसमस पर अपने माता-पिता से मिलेंगे.
नाइजर राज्य पुलिस प्रवक्ता वासिउ अबियोदुन से मीडिया ने 35 लापता स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बारे में पूछा तो उन्होंने इस सवाल पर विस्तृत जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि आगे की जानकारी दी जाएगी. दरअसल, कैथोलिक स्कूल से टोटल 315 लोगों को अगवा किया गया था, जिनमें से 280 लोगों को रिहा करा लिया गया है. अभी भी अगवा किए गए 35 लोगों का कोई पता नहीं है.
21 नवंबर के अपहरण की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है, लेकिन स्थानीय लोगों ने सशस्त्र गिरोहों को दोषी ठहराया है जो नाइजीरिया के संघर्षग्रस्त उत्तर में फिरौती के लिए अपहरण में स्कूलों और यात्रियों को निशाना बनाते हैं. इससे पहले नाइजीरिया के दक्षिणी क्वारा राज्य में एक चर्च पर भी हमला किया गया था और पिछले महीने उस हमले में अगवा किए गए 38 उपासकों को रिहा कर दिया गया था.