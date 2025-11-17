Advertisement
फिर हिला नाइजीरिया! बोर्डिंग स्कूल पर आतंकी हमला, 25 छात्राएं ले गए बंदूकधारी

Terror Attack on School in Nigeria: अफ्रीकी देश नाइजीरिया के केब्बी राज्य में गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल पर बड़ा आतंकी हमला हुआ. इस हमले के दौरान आतंकियों ने 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया. आतंकियों ने स्कूल की वाइस प्रिंसिपल की बेरहमी से हत्या कर दी. फिलहाल स्थानीय पुलिस और नाइजीरिया की सेना बच्चियों को तलाश करने में जुटी है. 

 

Nov 17, 2025

Nigeria News Today: नाइजीरिया में एक बार फिर स्कूल पर बड़े आतंकी हमले की घटना सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक बंदूकधारियों ने केब्बी राज्य के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल पर धावा बोलकर 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया. इस घटना में आतंकियों ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह हमला इतवार (16 नवंबर) की देर रात हुआ. 'वैनगार्ड न्यूज आउटलेट' ने बताया कि केब्बी राज्य के डैंको और वासागु क्षेत्र में स्थित मागा के सरकारी माध्यमिक विद्यालय (Maga Government Secondary School) में अचानक सशस्त्र डाकू घुस आए. हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और स्कूल परिसर में दाखिल होते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस जनसंपर्क अधिकारी नफीउ अबुबकर कोटारकोशी ने सोमवार (17 नवंबर) को एक आधिकारिक बयान में घटना की पुष्टि की. 'पंच न्यूज' ने उनके हवाले से बताया कि हमलावर सुबह करीब 4 बजे स्कूल की दीवार फांदकर अंदर घुसे. फायरिंग की आवाज सुनकर स्कूल में तैनात पुलिस की सामरिक इकाइयों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई.

अबुबकर ने बताया कि डाकू पहले ही हॉस्टल तक पहुंच चुके थे. उन्होंने 25 छात्राओं को जबरन किडनैप कर लिया और उन्हें नजदीकी जंगल की तरफ अज्ञात दिशा में ले गए. पुलिस कार्रवाई के दौरान स्कूल के कर्मचारी हसन मकुकू की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरे कर्मचारी अली शेहू के दाहिने हाथ में गोली लगी है और वह अस्पताल में भर्ती हैं.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपहृत लड़कियों की तलाश के लिए सेना और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेज दिया गया है. आसपास के जंगलों में और डाकुओं के संभावित रास्तों पर सुरक्षा बलों की तलाशी जारी है. उन्होंने बताया कि सुरक्षाबल इस नृशंस कृत्य में शामिल हमलावरों का पता लगाने और छात्राओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं.

