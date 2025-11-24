Advertisement
Zee SalaamMuslim World

नाइजीरिया में कैथोलिक स्कूल से 303 बच्चे और 12 टीचर किडनैप, चार दिन में दूसरा बड़ा हमला

Students Abducted in Nigeria: नाइजीरिया में बच्चों पर बढ़ते हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. नाइजर और केब्बी राज्यों में 300 से ज्यादा छात्रों के अपहरण से देश और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चिंतित हैं. बंदूकधारी आतंकियों के कब्जे से 50 छात्र भागने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी की तलाश में सेना और पुलिस अभियान चला रही है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:14 AM IST

नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने फिर स्कूल पर बोला धावा
Nigeria News Today: अफ्रीकी देश नाइजीरिया इन दिनों भारी सियासी संकट के दौर से गुजर रहा है. इसकी वजह यहां पर आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं. इस बीच नाइजीरिया से एक बड़ी सामूहिक अपहरण की घटना सामने आई हैं, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. देश के नाइजर स्टेट में हथियारबंद ग्रुप ने 300 से ज्यादा छात्रों और 12 टीचरों का अपहरण कर लिया.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अपहरण की यह घटना नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में हुई है. जहां सेंट मैरी कैथोलिक स्कूल से शुक्रवार को 300 से ज्यादा छात्रों और 12 टीचर्स को हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया था. यह हाल के सालों में नाइजीरिया में हुए सबसे बड़े अपहरण मामलों में से एक बताया जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मानवाधिकार संगठनों ने स्कूली बच्चों को टार्गेट किए जाने पर गहरी चिंता जताई है. 

50 छात्र अपहरणकर्ताओं से बचकर भागे

घटना के बाद इतवार (23 नवंबर) को क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया (CAN) ने बताया कि 50 छात्र अपहर्ताओं से बचकर शुक्रवार और शनिवार के बीच अलग-अलग समय पर भागने में कामयाब रहे. CAN के नाइजर स्टेट चेयरमैन, रेवरेन्ड बुलुस दौवा योहाना ने कहा कि सभी 50 बच्चे सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं और अपने परिवारों के साथ हैं. उन्होंने जारी बयान में कहा, "हम उन 50 बच्चों की सुरक्षित वापसी पर राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों की सुरक्षा और वापसी के लिए आपकी दुआओं की जरूरत है."

नाइजर से पहले केब्बी में हो चुका है बच्चियों का अपहरण

यह घटना उस हमले के सिर्फ चार दिन बाद हुई, जब नाइजीरिया के ही केब्बी राज्य के मागा टाउन के एक स्कूल पर हमला किया गया था. इस हमले में बंदूकधारियों ने 25 स्कूली लड़कियों का अपहरण किया था और स्कूल के वाइस-प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी. अधिकारियों के मुताबिक, बंदूकधारी अपहर्ताओं के चंगुल से एक छात्रा भागने में कामयाब रही थी. हालांकि, अभी भी 24 छात्राएं लापता हैं.

नाइजर और केब्बी राज्य में हुए दोनों अपहरणों की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है. हमलावर कौन थे, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. स्थानीय प्रशासन ने जंगलों और संदिग्ध इलाकों में पुलिस, सेना और स्थानीय शिकारी दलों की मदद से विशेष तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. स्कूलों पर हो रहे हमलों ने नाइजीरिया के नौनिहालों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

यूनिसेफ और अमेरिका ने क्या कहा?

यूनिसेफ ने इन घटनाओं की कड़ी आलोचना की है. यूनिसेफ ने एक बयान जारी कर कहा कि "स्कूली बच्चों और टीचरों का अपहरण बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. उन्हें तुरंत और सुरक्षित रूप से रिहा किया जाना चाहिए." वहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि नाइजीरिया में ईसाइयों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है और अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो अमेरिका नाइजीरिया में हमला करने पर विचार कर सकता है. 

अपने बड़बोले बयानों के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का अमेरिका में दक्षिणपंथी और ईसाई समूहों से समर्थन भी मिला है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी शुक्रवार को बताया कि उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नुहू रिबाडू से मुलाकात की और दोनों के बीच देश में ईसाइयों पर हो रही हिंसा पर चर्चा की. स्थानीय प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां सभी अपहृत छात्रों और टीचरों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी हमला, भीषण धमाके के बाद हमलावरों ने की गोलीबारी

Salaam Tv Digital Team

