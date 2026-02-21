रमजान के पहले दिन नाइजीरियन पुलिस का बेरोजेदारों पर एक्शन, खाना खाते 9 मुसलमान गिरफ्तार

Nigeria News: रमजान का महीना इस्लाम में इबादत, सब्र और परहेजगारी का सबसे मुकद्दस वक्त माना जाता है. दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हैं. लेकिन नाइजीरिया के उत्तरी राज्य क़ानो से रमजान के पहले ही दिन एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने धार्मिक कानून और सामाजिक व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाइजीरिया की उत्तरी राज्य क़ानो में धार्मिक पुलिस ने बुधवार को रमजान के पहले रोजे के दौरान खाना खाते हुए नजर आने पर नौ मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया. क़ानो में मुसलमानों की बहुसंख्या है और यहां इस्लामी कानून के साथ-साथ सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) कानूनी व्यवस्था भी लागू है.

क़ानो में काम करने वाली इस्लामी धार्मिक पुलिस को "हिस्बा" के नाम से जाना जाता है. हिस्बा हर साल रमजान के दौरान कैफे, रेस्टोरेंट और बाजारों में गश्त करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुसलमान रोजे के समय का पालन करें और सार्वजनिक रूप से रोजा न तोड़ें. हालांकि क़ानो के उन इलाकों में, जहां बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं, कुछ कारोबारी केंद्र खुले रहते हैं और वहां सामान्य गतिविधियां जारी रहती हैं.

बीबीसी ने हिस्बा के डिप्टी कमांडर जनरल मुजाहिद अमीनुद्दीन के हवाले से बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में सात मर्द और दो औरतें शामिल हैं. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों ने यह बहाना बनाया कि उन्हें रमजान की शुरुआत की जानकारी नहीं थी. मुजाहिद अमीनुद्दीन के मुताबिक, "हमने उन्हें गिरफ्तार किया है और वे हमारे पास ही हैं. यहां हम उन्हें रोजे की अहमियत, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कुरान कैसे पढ़ते हैं और एक बेहतर मुसलमान कैसे बना जाता है, यह सब सिखाएंगे."

हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया है कि हिस्बा पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों को कबतक रिहा करेगी. हालांकि, अतीत में ऐसे ही मामलों में अधिकारी हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों से संपर्क करते रहे हैं. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि रिहाई के बाद उनकी उचित निगरानी की जा सके और वे धार्मिक नियमों का पालन करें.

क़ानो राज्य में इस्लामी और सेक्युलर दोनों कानूनी व्यवस्थाएं साथ-साथ लागू हैं, और रमजान के दौरान धार्मिक अनुशासन बनाए रखने के लिए हिस्बा पुलिस की सक्रियता हर साल देखी जाती है. इस बार भी रमजान के पहले ही दिन की गई इन गिरफ्तारियों ने स्थानीय स्तर पर ध्यान खींचा है, जहां धार्मिक नियमों के पालन को लेकर प्रशासनिक सख्ती दिखाई गई है.

