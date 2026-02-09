नरगिस मोहम्मदी को ईरान में क्यों सुनाई गई 7 साल से ज्यादा जेल की सजा? जानें पूरा मामला

Narges Mohammadi News: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी के समर्थकों ने 8 फरवरी को उनके वकील के हवाले से बताया कि उन्हें सात साल से ज़्यादा जेल की सजा सुनाई गई थी और जेल में रहते हुए वह भूख हड़ताल पर थीं.
Trending Photos
Iran News: ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी कई सालों से जेल में हैं. हाल ही में जेल में भूख हड़ताल पर चली गई थीं. अब उन्हें सात साल से ज़्यादा जेल की सजा सुनाई गई है. यह खबर 8 फरवरी को मोहम्मदी के समर्थकों ने उनके वकील के हवाले से दी है.
मोहम्मदी के वकील, मुस्तफा नीली ने एक्स पर सजा की पुष्टि की. उन्होंने लिखा, "उन्हें इकट्ठा होने और साज़िश रचने के लिए छह साल और प्रोपेगेंडा के लिए डेढ़ साल की जेल और दो साल के यात्रा प्रतिबंध की सज़ा सुनाई गई है." हालांकि, ईरान ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. समर्थकों ने दावा किया है कि मोहम्मदी 2 फरवरी से भूख हड़ताल पर हैं.
कौन है नरगिस मोहम्मदी
नरगिस मोहम्मदी एक जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार हैं. उन्होंने ईरान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है, महिलाओं के अधिकारों, राजनीतिक स्वतंत्रता और मौत की सज़ा खत्म करने की वकालत की है. नरगिस का मानना है कि किसी भी समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए. उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि ईरान में कई महिलाओं को सिर्फ कपड़ों की पसंद, अपनी राय जाहिर करने और आजादी से जीने के लिए सताया जाता है.
साल 2023 में मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज
2023 में नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं पर होने वाले कथित अत्याचार और दुर्व्यवहार के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उस समय वह जेल में थीं, इसलिए उनके बच्चों ने उनकी तरफ से यह पुरस्कार स्वीकार किया. नरगिस मोहम्मदी को ईरान के सबसे मजबूत और साहसी आलोचकों में से एक माना जाता है.