नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत, परिवार का गंभीर आरोप

Narges Mohammadi Health Update: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को पिछले हफ्ते ईरानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. तब से वह दो बार बीमार पड़ चुकी हैं और उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया. उनके परिवार का आरोप है कि मशहद में हिरासत के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक हमला किया गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:10 AM IST

नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत, परिवार का गंभीर आरोप

Narges Mohammadi Arrest: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को पिछले हफ़्ते ईरानी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. तब से वह दो बार बीमार पड़ चुकी हैं और उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है. उनके परिवार का दावा है कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है.

परिवार ने कहा कि पूर्वोत्तर शहर मशहद में हिरासत के दौरान उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई. सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में मोहम्मदी के परिवार ने कहा कि गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने उनसे फोन पर थोड़ी देर बात की और उन्होंने बताया कि उन्हें बार-बार चोटें लगीं जिनके लिए इमरजेंसी मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ी.

नरगिस मोहम्मदी के फाउंडेशन का इल्जाम
नरगिस मोहम्मदी फाउंडेशन के मुताबिक, 53 साल की मोहम्मदी को शुक्रवार को मानवाधिकार वकील खोसरो अलीकोर्डी की मौत से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान गिरफ़्तार किया गया था. समर्थकों द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में उन्हें सुरक्षा बलों के आने से कुछ देर पहले भीड़ से बात करते हुए दिखाया गया है. दूसरे तस्वीरों में उन्हें मेडिकल इलाज के लिए ले जाते हुए दिखाया गया है. ईरानी अधिकारियों ने उनके परिवार के बयान पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है और न ही सवालों का जवाब दिया है.

ईरानी अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को कार्यक्रम में कुछ लोगों को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का आदेश दिया था क्योंकि उन्होंने "नियम तोड़ने वाले" नारे लगाए थे और इस हिरासत को भीड़ में मौजूद दूसरों से उनकी सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर बताया. मोहम्मदी ने ईरान में मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों पर दशकों के काम के लिए 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता. उन्हें अपनी एक्टिविज़्म के लिए बार-बार जेल भेजा गया है और पहले भी मेडिकल कारणों से रिहा किया गया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Narges Mohammadi Health UpdateNarges Mohammadi arrest

