ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरीं मलाला यूसुफजई, दिया बड़ा बयान

Iran Protests News: नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में आवाज उठाई है. उन्होंने ईरानी महिलाओं और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि आजादी, शिक्षा और मानवाधिकारों की मांगों को दबाया नहीं जा सकता.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:09 PM IST

Iran News: ईरान में पिछले सप्ताह से हिंसक प्रदर्शन जारी है. इस प्रदर्शन में अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है. ईरान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों पर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने और अशांति को और बढ़ाने के लिए बेगुनाह लोगों को मारने का आरोप लगाया है. इस बीच नोबेल अवार्ड विनर मलाला यूसुफजई ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है.

मलाला यूसुफजई  कहा, "ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं हुए हैं. ईरानी सरकार लंबे समय से लड़कियों और महिलाओं की आजादी पर कड़ी पाबंदियां लगा रही है, खासकर उनकी शिक्षा तक पहुंच को सीमित कर रही है. दुनिया में हर जगह की लड़कियों की तरह, ईरानी लड़कियां भी सम्मान और गरिमा के साथ जीना चाहती हैं. वे सिर्फ़ अपनी शिक्षा में ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के सभी पहलुओं में अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं."

'महिलाओं के खिलाफ ईरान में हिंसा'
मलाला यूसुफजई ने आगे कहा, "ईरान के लोग सालों से इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं. लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है, यहां तक ​​कि उनकी जान को भी खतरा हुआ है. ये नियम सिर्फ़ स्कूलों तक ही सीमित नहीं हैं. महिलाओं को पूरे समाज में कई तरह के कंट्रोल का सामना करना पड़ता है. जैसे अलग बैठने की व्यवस्था, लगातार निगरानी ​​और छोटी-मोटी गलतियों के लिए सज़ा."

'ईरानी खुद तय करने अपना भविष्य'
उन्होंने कहा कि यह सब महिलाओं को अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने, अपने फैसले खुद लेने और सुरक्षित महसूस करने से रोकता है. ईरानी महिलाएं और लड़कियां अब मांग कर रही हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और उन्हें अपना भविष्य खुद तय करने दिया जाए. मलाला यूसुफजई ने साफ तौर पर कहा कि वह ईरान के लोगों, खासकर लड़कियों के साथ खड़ी हैं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान का भविष्य ईरानी लोगों को खुद तय करना चाहिए, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की अहम भूमिका हो. कोई भी बाहरी देश या दमनकारी सरकार दखल न दे.

