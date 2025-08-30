नार्वे में मुसलमानों की बाल-बाल बची जान; मस्जिद पर हमले की साजिश रचने वाला गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902472
Zee SalaamMuslim World

नार्वे में मुसलमानों की बाल-बाल बची जान; मस्जिद पर हमले की साजिश रचने वाला गिरफ्तार

Norway Masjid Attack Conspiracy: नॉर्वे पुलिस ने ओस्लो से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर सामाजिक कार्यकर्ता तमीमा नीरस जोहार की हत्या और फॉस की मस्जिद पर हमला करने की साजिश रचने का आरोप है. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या और आतंकवाद दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:11 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Norway News Today: उत्तरी यूरोप का छोटा सा देश नार्वे में हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिश और हिंसा की घटनाएं सामने आती रही है. इसी तरह का एक और मामला नार्वे की राजधानी ओस्लो से सामने आया है. पुलिस ने एक नौजवाव को गिरफ्तार किया है, जिसने एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या की है और बाद में मस्जिद पर हमला करने की साजिश रची.

ओस्लो पुलिस के इस खुलासे मुस्लिम विरोधी साजिश का पर्दाफाश हो गया है. पुलिस के मुताबिक, इथियोपियन मूल के एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है, उसने ओस्लो की एक मस्जिद पर भी हमला करने की योजना बनाई थी. नार्वे पुलिस के इस खुलासे के बाद यहां रहने वाले मुसलमानों और उनकी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

आरोपी होटल से गिरफ्तार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी को बीते दिनों रात को ओस्लो के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. इस पर आरोप है कि इसने 34 साल के सामाजिक कार्यकर्ता तमीमा नीरस जोहार की हत्या की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या और आतंकवाद दोनों मामलों में जांच चल रही है. आरोपी नौजवान मुसलमानों से सख्त नफरत करता है, उसने बीते दिनों मुस्लिमों के खिलाफ नफरती और दुश्मनी भरे ख्याल का इजहार किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

फॉस में मस्जिद पर हमले की थी योजना

पूछताछ में नौजवान ने कबूल किया कि वह ओस्लो से करीब 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित फॉस की एक मस्जिद पर हमला करना चाहता था. पुलिस के शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी की और ज्यादा हमला करने की क्षमता सीमित थी और वह अकेले ही इस वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरोपी की पहचान जर्मन नागरिक जॉर्बे विलियम्स के तौर पर हुई है, जो बचपन में सर्बिया से नॉर्वे आया था. हालांकि, पुलिस ने अभी इसक घटना पुष्टि नहीं की है.

पहले भी हो चुके मुस्लिमों पर हमले

गौरतलब है कि नॉर्वे में पहले भी दक्षिणपंथी चरमपंथियों संगठों के जरिये दो बार हमले किए जा चुके हैं. साल 2011 में नियो नाजी आंद्रेस बेहरिंग ब्रेविक ने ओस्लो में बम धमाका हुआ,जबकि इश दौरान ऊटोया द्वीप पर फायरिंग की गई. इस हमले में 77 लोगों की हत्या कर दी गई थी. साल 2019 में फिलिप माइन्सहॉस ने ओस्लो की एक मस्जिद में गोलीबारी की थी, लेकिन वहां मौजूद नमाजियों ने उसे काबू कर लिया था.

ये भी पढ़ें: Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Norway NewsOslo Masjid Newsmuslim news

Trending news

Sambhal news
जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से भी हिंदूवादी संगठन के लोगों को लागता है डर!
Norway News
नार्वे: मुस्लिमों की बाल-बाल बची जान; मस्जिद पर हमले की साजिश रचने वाला गिरफ्तार
war on gaza
मानवीय सहायता लेने गए वर्ल्ड लेवल फिलिस्तीनी एथलीट की इजरायली सेना ने की हत्या!
Eid Milad Un Nabi
Eid Milad Un Nabi पर विकास ने मंदिर पर लगाई हरी लाइटें; इलाके में तनाव
Youtuber Kanika Sharma Shaqib Saifi married
यूट्यूबर कनिका शर्मा करेंगी शाकिब से शादी;फैंस खुश,विरोधियों को इस बात की लगी मिर्ची
Mohan Bhagwat
Bhagwat का बयान दूसरे मज़ाहिब की तौहीन: AIIA चीफ मौलाना साजिद का बड़ा बयान
Bihar New
'मस्जिद राजनीति के लिए नहीं, सरकार की तारीफ के लिए है'..गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल
Uttarakhand
Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस
RSS chief Mohan Bhagwat
मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए काशी और मथुरा मस्जिद, RSS चीफ का बड़ा बयान
Supreme Court
बंगाली बोलने पर भेजा जा रहा बांग्लादेश? SC ने सरकार से मांगा जवाब
;