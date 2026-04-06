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ट्रंप की धमकी से ग्लोबल मार्केट में भूचाल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बढ़ा टकराव

Iran War Update: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की ईरान को दी गई कड़ी चेतावनी के बाद वैश्विक बाजारों में हलचल तेज हो गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव ने तेल की कीमतों को ऊपर धकेला, जबकि बॉन्ड और शेयर बाजार में मिश्रित रुख देखने को मिला. S&P 500 फ्यूचर्स में गिरावट आई, जबकि एशियाई बाजारों में आंशिक बढ़त रही. OPEC द्वारा उत्पादन बढ़ाने के फैसले के बावजूद आपूर्ति पर संकट बना हुआ है. मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने Federal Reserve की नीतियों को जटिल बना दिया है, जबकि वैश्विक निवेशक मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:38 AM IST

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Iran War Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की उनकी समय सीमा को पूरा नहीं करता है, तो उसे "नरक" का सामना करना पड़ेगा. इस बयान के बाद सोमवार (6 अप्रैल) को एशिया में ट्रेडिंग की शुरुआत में तेल की कीमतें बढ़ीं, बॉन्ड गिरे और शेयर बाज़ार में मिला-जुला रुख रहा. 

ट्रंप की बार-बार दी गई धमकियों ने, जिसमें बिजली संयंत्रों और पुलों सहित नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की बात कही गई है (अगर मंगलवार तक यह महत्वपूर्ण जलमार्ग नहीं खुलता है), व्यापारियों को ईरान द्वारा खाड़ी देशों में लक्ष्यों पर जवाबी हमलों की आशंका से बेचैन कर दिया है. चूंकि इस क्षेत्र के कई देशों में सोमवार को छुट्टियां थीं, इसलिए बाज़ार में लिक्विडिटी (नकदी का प्रवाह) कम रही. इस दौरान S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स 0.2% गिर गया, जबकि जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का MSCI का सबसे व्यापक सूचकांक 0.5% ऊपर रहा. 

निक्केई 225 में 1.2% की बढ़त हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2% आगे बढ़ा. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की शुरुआत बढ़त के साथ हुई; यह 1.4% बढ़कर $110.58 प्रति बैरल पर पहुंच गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रविवार को OPEC+ के सदस्यों ने मई महीने के लिए अपने तेल उत्पादन कोटे को प्रतिदिन 206,000 बैरल तक बढ़ाने पर सहमति जताई थी. हालाँकि, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पीछे स्थित कई प्रमुख तेल उत्पादक देशों के लिए यह बढ़ोतरी केवल कागज़ों पर ही रहेगी, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से उनके तेल उत्पादन संयंत्रों और परिवहन ढाँचे को काफ़ी नुकसान पहुँचा है.

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यार्डेनी रिसर्च के प्रेसिडेंट और मुख्य निवेश रणनीतिकार एड यार्डेनी ने कहा, "इस हफ़्ते भी मध्य पूर्व के घटनाक्रमों का ही बोलबाला रहेगा, हालाँकि कई महत्वपूर्ण आँकड़े भी जारी होंगे, जिनमें FOMC की मार्च की बैठक के मिनट्स, फ़रवरी की व्यक्तिगत आय और मार्च का CPI शामिल हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे." यहाँ FOMC का मतलब फ़ेडरल ओपन मार्केट कमिटी से है, जो अमेरिका की मौद्रिक नीति तय करती है. उन्होंने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में लिखा, "ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज़ जलडमरूमध्य को तुरंत नहीं खोला गया, तो सोमवार को 'विनाश का दिन' (Obliteration Day) होगा, जब अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर बमबारी करेगा." शुक्रवार को S&P 500 इंडेक्स 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ.

यह बढ़त अमेरिका की रोज़गार रिपोर्ट आने के बाद देखने को मिली, जिसमें पता चला कि मार्च महीने में रोज़गार में उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. इस रिपोर्ट के अनुसार, नॉन-फ़ार्म पेरोल में 1,78,000 की बढ़ोतरी हुई, जो एक साल से भी ज़्यादा समय में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. बेरोज़गारी दर 4.4% से घटकर 4.3% पर आ गई, क्योंकि कुछ लोगों ने काम की तलाश छोड़ दी और वे वर्कफ़ोर्स से बाहर हो गए. इन आँकड़ों ने फ़ेडरल रिज़र्व के लिए स्थिति को थोड़ा पेचीदा बना दिया है. फ़ेडरल रिज़र्व अब 29 अप्रैल को समाप्त होने वाली अपनी दो-दिवसीय बैठक में अगली मौद्रिक नीति पर फ़ैसला लेगा. हालाँकि, CME ग्रुप के 'Fedwatch' टूल के अनुसार, स्वैप की कीमतों को देखकर ऐसा लगता है कि बाज़ार को सितंबर 2027 तक अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ओर से किसी भी तरह के बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है. 

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, जो छह अलग-अलग मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मज़बूती को मापता है, 100.23 के स्तर पर स्थिर बना रहा. अमेरिका के 10-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड पर मिलने वाला यील्ड (ब्याज दर) 4.7 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 4.3584% पर पहुँच गया. जापान में, बढ़ती महँगाई की चिंताओं के चलते जापानी सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले यील्ड ने 21वीं सदी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया. इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला यील्ड 2.0 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 2.4% पर पहुँच गया, जो फ़रवरी 1999 के बाद का सबसे ऊँचा स्तर है. येन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 159.635 येन के स्तर पर स्थिर बना रहा. सोना 0.8% गिरकर $4,638.54 पर आ गया। क्रिप्टोकरेंसी में, बिटकॉइन 1.9% बढ़कर $68,915.85 पर पहुँच गया, जबकि ईथर 2.4% बढ़कर $2,117.61 पर पहुँच गया. (रिपोर्टिंग: ग्रेगर स्टुअर्ट हंटर; संपादन: लिंकन फीस्ट.)

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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