Iran Israel Conflict: ईरान पर हमले के बाद तेल बाजार में भूचाल, कीमतों में जबरदस्त उछाल

Iran Israel Conflict: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मच गई है. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जिससे इंटरनेशनल इकॉनमी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. सोमवार सुबह एशियाई मार्केट खुलते ही ब्रेंट क्रूड और न्यमेक्स लाइट स्वीट ऑयल दोनों में 10 परसेंट से ज़्यादा की तेज़ी आई, हालांकि बाद में कीमतों में थोड़ी गिरावट आई.

सुबह करीब 5 बजे तक ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 9 परसेंट बढ़कर $79.30 प्रति बैरल हो गईं, जबकि न्यमेक्स लाइट स्वीट क्रूड लगभग 8.5 परसेंट बढ़कर $72.70 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि तेल मार्केट में यह तेज़ी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, सप्लाई में संभावित रुकावटों और समुद्री रास्तों पर खतरों की वजह से है.

एक दूसरे हमले कर रहे हैं ईरान और इजरायल

ईरान और इजरायल के बीच टकराव जारी है, दोनों देश एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल ने शनिवार सुबह मिलकर ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद इलाके में हालात तेज़ी से बिगड़े, जिससे बदले की कार्रवाई का डर बढ़ गया. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल अज़ीज़ नसीरज़ादेह शहीद हो गए हैं.

लंबी लड़ाई चलने और बढ़ेगी तेल की कीमत

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यह लड़ाई लंबे समय तक चलती है, तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत जैसे बड़े इंपोर्ट करने वाले देशों पर पड़ेगा. महंगे तेल की कीमतों से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है. ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है. मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी बनाने वाले इलाकों में से एक है और वहां कोई भी बड़ी मिलिट्री लड़ाई ग्लोबल इकॉनमी पर असर डालती है. इन्वेस्टर्स और सरकारें अभी इस लड़ाई को आगे बढ़ते हुए देख रही हैं और यह भी देख रही हैं कि तेल की सप्लाई पर इसका असर पड़ता है या नहीं.