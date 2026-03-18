मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, भारत पर होगा ये असर

Middle East Tension: दुनिया इस समय अमेरिका और इजरायल की खतरनाक सियासत की वजह से अनिश्चितता के दहाने पर खड़ी है. बुधवार (18 मार्च) को तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया, क्योंकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने मिडिल ईस्ट के कई ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले की धमकी दी. इससे पूरे क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति पर संकट बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

ब्रेंट क्रूड के भाव 5.14 डॉलर यानी 5 फीसदी बढ़कर 108.56 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए, जबकि दिन के दौरान यह 109.95 डॉलर तक भी गया. अमेरिका का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 2.17 डॉलर यानी 2.3 फीसदी बढ़कर 98.38 डॉलर पर पहुंचा. WTI ने ब्रेंट के मुकाबले अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट देखा, जो मई 2019 के बाद का रिकॉर्ड है. इस बढ़ोतरी की वजह अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग लंब समय तक खिंचने की आशंका के मद्देनजर है.

ईरान के पार्स गैस फील्ड पर बुधवार को हमला हुआ, जो अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग में सबसे खतरनाक दौर बताया जा रहा है. इसके बाद तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी कि उनके रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री और गैस फील्ड को "आने वाले घंटों में" निशाना बनाया जाएगा. SEB के विश्लेषक ओले ह्वाल्बाइ ने कहा, "ईरान के साउथ पार्स फील्ड पर हमले से तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, और अगर ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर और हमले होते हैं, तो कीमतें और बढ़ेंगी."

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इस बीच तनाव को कम करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने जोन्स एक्ट शिपिंग कानून में 60 दिन का अस्थायी छूट दिया है. इसके तहत विदेशी झंडे वाले जहाज अमेरिका के भीतर ईंधन, उर्वरक और अन्य माल ले जा सकते हैं. इसके अलावा, अमेरिका ने वेनेजुएला की स्टेट ऑयल कंपनी PDVSA से जुड़े कुछ लेन-देन की मंजूरी भी दी. ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी उप राष्ट्रपति जे.डी. वांस और अन्य अधिकारी तेल कंपनियों के साथ बैठक करने वाले हैं.

इराक में, नॉर्थ ऑयल कंपनी ने कहा कि कर्कुक से तुर्की के सियहान पोर्ट तक कच्चे तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है. इसके लिए बगदाद और कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के बीच समझौता हुआय कर्कुक के क्रूड एक्सपोर्ट की शुरुआती क्षमता 2.5 लाख बैरल प्रति दिन होगी. वहीं, इराक की राज्य तेल कंपनी SOMO ने तुर्की, जोर्डन और सीरिया के जरिये कच्चा तेल निर्यात करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से करार किया है. प्राइस फ्यूचर्स ग्रुप के वरिष्ठ विश्लेषक फिल फ्लिन ने कहा, "इराक ने सप्लाई बहाल की है, यह सही समय पर हुआ और ईरान पर दबाव भी बढ़ाएगा."

हालांकि, मंगलवार को अमेरिकी सेना ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरानी एंटी-शिप मिसाइलों को खतरा मानते हुए तटवर्ती साइटों को निशाना बनाया गया. इसी दिन ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की मौत इजरायली हमले में हुई. इस घटना से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है.

अमेरिका में, कच्चे तेल के भंडार बढ़े जबकि गैसोलीन और डिस्टिलेट इन्वेंट्री घट गई. एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, 13 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में कच्चे तेल का भंडार 6.2 मिलियन बैरल बढ़कर 449.3 मिलियन बैरल हो गया, जबकि मार्केट की उम्मीद सिर्फ 383,000 बैरल के बढ़ोतरी की थी.