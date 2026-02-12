Ramadan 2026: अरब में किया गया रमजान का ऐलान, भारत में इस दिन से रखा जाएगा पहला रोज

Ramadan 2026: रमजान का महीना इस्लाम में इबादत, रहमत और बरकत का महीना माना जाता है, जिसका मुसलमानों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस्लामिक कैलेंडर के शाबान माह के आते ही, दुनियाभर में रमाजन के पहले रोजे को लेकर कयासआराई शुरू हो जाती है. इसी बीच सल्तनत-ए-ओमान ने रमजान की शुरुआत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे इस साल चांद देखने और रमजान की तारीखों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

सल्तनत ओमान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि बुधवार (18 फरवरी) को माह शाबान पूरा होगा और गुरुवार (19 फरवरी) को माह रमजान की पहली तारीख होगी. इससे यह साफ हो गया कि भारत में रमजान का पहला रोज शुक्रवार (20 फरवरी) को होगा. इसकी वजह यह है कि अरब दुनिया के मुकाबले भारत में एक दिन बाद से रमजान शुरू होता है.

आज यानी गुरुवार (12 फरवरी) को जारी बयान में यह भी साफ किया गया कि 17 फरवरी 2026 को चांद, सूरज से पहले या उसके साथ ही पूरे ओमान में डूब जाएगा, इसलिए उस दिन रमजान का चांद दिखाई देना नामुमकिन है. ओमानी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में विस्तृत वैज्ञानिक जानकारी शेयर की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bangladesh National Polls: 13वें नेशनल इलेक्शन में वोटिंग खत्म, काउंटिंग शुरू; कल आएंगे नतीजे

ओमान के मंत्रालय-ए-अवकाफ और धार्मिक मामलों के विभाग के खगोल विज्ञान निदेशक यूसुफ अल-रहबी ने बताया कि एक्सपर्ट ने पुष्टि की है कि 17 फरवरी को पूरी इस्लामी दुनिया में रमजान का चांद नजर आने की कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा कि ओमान और अरब प्रायद्वीप में चांद सूर्यास्त के समय या उससे पहले ही डूब जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि जैसे-जैसे पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे, यह अंतर और बढ़ता जाएगा, यानी चांद सूरज से पहले ही डूब जाएगा.

यूसुफ अल-रहबी के मुताबिक, ऐसे मामलों में जब खगोल विज्ञान के मुताबिक चांद का दिखना नामुमकिन हो, तो बिना मैदानी रूप से चांद देखने की प्रक्रिया के भी सीधे ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर चांद के नजर आने की संभावना नहीं होती. उन्होंने स्पष्ट किया कि नंगी आंखों से देखने और खगोलीय उपकरणों के जरिए देखने, दोनों ही स्थितियों में इस बार चांद का दिखाई देना मुमकिन नहीं है.

इतन ही नहीं यूसुफ अल-रहबी यह भी कहा कि कई अरब और इस्लामी देशों में नए हिजरी महीने की शुरुआत के लिए चांद देखना बुनियादी शर्त माना जाता है. सऊदी अरब के मौसम एक्सपर्ट अब्दुलअजीज अल-हुसैनी ने भी पहले भविष्यवाणी की थी कि रमजान की पहली तारीख बुधवार (18 फरवरी) होगी, जबकि सऊदी मौसम विशेषज्ञ खालिद अल-जाक ने भी इसी तरह की राय दी थी. जानकारी के मुताबिक, 17 फरवरी को आंशिक सूर्य ग्रहण भी होगा, जो दक्षिणी ध्रुव के पास देखा जा सकेगा, लेकिन सऊदी अरब या अरब दुनिया के अन्य हिस्सों में यह दिखाई नहीं देगा.

यह भी पढ़ें: Ramadan 2026: UAE के खगोलविदों ने बताया रमजान कब होगा शुरू, 17 फरवरी को क्यों नहीं दिखेगा चांद?