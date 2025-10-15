Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2962259
Zee SalaamMuslim World

फिर भिड़े अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारी गोलीबारी के बीच लोगों ने छोड़ा घर

Afghanistan-Pakistan conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प शुरू हो गई है. अफगानिस्तान के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना  बना रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:58 AM IST

Trending Photos

फिर भिड़े अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारी गोलीबारी के बीच लोगों ने छोड़ा घर

Afghanistan-Pakistan conflict: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबूल में पाकिस्तान विरोधी अतंकवादी समूहों के खिलाफ हवाई बमबारी करने का दावा किया. इस दावे की पुष्टि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार ने भी की. इस घटना के बाद दोनों मुल्कों की सीमाओं पर भीषण झड़पे शुरू हो गईं. अफगानिस्तान ने दावा किया कि उनके सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करके 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है.

इसी कड़ी में बुधवार (15 अक्टूबर) को फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा डूरंड लाइन पर गोलीबारी शुरू हो गई है. इस झड़प की वजह से सीमा से सटे इलाके में रहने वाले अफगानिस्तान के लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है. अफगानिस्तान के लोगों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना रिहायशी इलाके को टार्गेट कर रही है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच यह झड़प कंधार प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत के बीच एक अहम बॉर्डर जिले स्पिन बोल्डक में हो रही है. यहां सुबह करीब 4 बजे दोनों सेनाओं के बीच भीषण झड़प शुरू हो गई. इस दौरान दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई. छोटे हथियारों और बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक जिले के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अली मोहम्मद हकमल ने इस बात की पुष्टि की कि अफगान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़पें बुधवार सुबह शुरू हुई है.

बता दें कि यह तनाव बीते मंगलवार रात को खोस्त प्रांत में बॉर्डर के पास एक छोटी सी झड़प के बाद बढ़ा है, जहाँ डूरंड लाइन पर अफगान सेना और पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड के बीच गोलीबारी हुई थी. पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि अफगानिस्तान की सेना ने बिना उकसाने के गोलीबारी की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की. पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि इस गोलीबारी के दौरान पाकिस्तानी सेना ने कई अफगान टैंकों और बॉर्डर पोस्ट को नुकसान पहुँचाया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsAfghanistan-Pakistan conflictmuslim world newsToday News

Trending news

pfi ban
Delhi HC में केंद्र को झटका; PFI की याचिका, सरकार को देना होगा जवाब!
Delhi News
नई शिक्षा नीति के खिलाफ 'सीएम श्री स्कूल' ने किया कांड, उर्दू पढ़ने पर लगा रोक
I Love Muhammad
I Love Muhammad: 4505 मुसलमानों पर हुए केस दर्ज, 265 को जेल; हैरान कर देगी ये Report
Israel Hamas War
Hamas ने 8 लोगों को सरेआम उतारा मौत के घाट, लगा था गंभीर इल्जाम
Gaza News
सीजफायर के बाद अमेरिका और इजरायल के बदले सुर, फिर दी हमास को धमकी
Israel Hamas War
नहीं मान रहा है ढीठ Israel; सीजफायर के बावजूद 4 फिलिस्तीनियों को उतारा मौत के घाट
Saharanpur Minor Death
मौत हुई साहिब की लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बना गया शाहनज़र के नाम; जिंदा और मुर्दे की...'
Hamas Hostage Nepal Student
हमास के कब्जे में मारे गए नेपाली स्टूडेंट पर इजरायल ने जताया दुख, जल्द वतन लौटेगा शव
Moradabad news
शौहर को फंसाने के लिए नसरीन ने खुद पर चलावाई गोली, 2 गिरफ्तार
Mohibullah Nadvi Maintenance Case
रामपुर सांसद ने की है 5 शादियां, चौथी बीवी ने किया मुकदमा; इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला