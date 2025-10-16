Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2963776
Zee SalaamMuslim World

सड़कों पर निकले हमास के लड़ाके, गज़ा पर फिर से किया कंट्रोल, डर से कांप रहा इजरायल

Hamas control on Gaza: गज़ा पर फिर से हमास ने कंट्रोल कर लिया है. साथ ही इजरायल समर्थित समूहों और जासूसों पर गद्दारी के आरोप में कार्रवाई कर रहा है. बीते दिनों हमास ने इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में 8 लोगों को मौत की सजा दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 
 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:39 AM IST

Trending Photos

सड़कों पर निकले हमास के लड़ाके, गज़ा पर फिर से किया कंट्रोल, डर से कांप रहा इजरायल

Hamas control on Gaza: गज़ा में सीजफायर लागू होने के बाद हमास के लड़ाके फिर से गज़ा का कंट्रोल अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है. इजरायल के साथ पिछले दो सालों तक चली युद्ध से हमास कमजोर हुआ है, इसके बावजूद गज़ा में हमास की मौजूदगी है. सीजफायर के बाद हमास के हथियारबंद लड़ाके सड़कों पर निकल आए हैं और गज़ा की सिविल व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लिया है. 

इस बीच गज़ा में मौजूद इजरायल समर्थित मिलिशिया और हमास के लड़ाकों के बीच झड़पें भी हो रही हैं. साथ ही हमास ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी करने और इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में 8 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया. हमास ने यह कार्रवाई बीते सोमवार को की. इस कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हमास के लड़ाके इन 8  लोगों को बीच सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने गोली मार रहे हैं. 

हमास का कहना है कि कुछ जंग का फायदा उठाते हुए कुछ लोग इजरायल के लिए जासूसी किया और गज़ा में मानवीय सहायता पर कब्जा करके बेचा और मुनाफा कमाया. हमास ने इन कथित गद्दारों से निपटने के लिए एक नया विंग बनाया है, जिसका नाम  'डिटरेंस फ़ोर्स' रखा गया है. यह हमास विरोधी गिरोह और इजरायल की मदद करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, इजरायल ने हमास पर युद्ध विराम की पूरी शर्तें न मानने का आरोप लगाते हुए जंग फिर से शुरू करने की धमकी दी है. इजरायल का कहना है कि युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक हमास को हथियार छोड़ना होगा, वरना गज़ा में फिर से जंग शुरू किया जाएगा. बता दें कि हमास ने इन शर्तों को मानने से इंकार कर दिया है. 

दरअसल, गज़ा में सीजफायर के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में हुए समझौते के मुताबिक हमास को गज़ा की शासन व्यवस्था से अलग होना होगा. साथ ही पूरी तरह हथियारों को छोड़ना होगा. इस शर्त में यह भी है कि गज़ा में इंटरनेशनल फोर्सेज तैनात की जाएंगी, जिसमें अरब देशों की सेनाए भी शामिल होंगी और गज़ा की शीर्ष गवर्निंग बॉडी में अमेरिका के लोग होंगे. 

इन शर्तों को हमास ने मानने से इंकार कर दिया. हमास ने कहा है कि गज़ा में किसी विदेशी शासन को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. हमास ने हथियार छोड़ने के मुद्दे पर कहा कि वह किसी दूसरे मुल्क के हाथों में अपने हथियार नहीं सौंपेगा. हमास किसी फिलिस्तीनी संगठन को अपना हथियार सौंप सकता है. साथ ही गज़ा में फिलिस्तीन के लोगों द्वारा ही शासन चलाने की बात की है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

gaza warGaza NewsHamas control on Gazamuslim world newsToday News

Trending news

Gaza News
गज़ा में फिर से नरसंहार करने की योजना बना रहा इजरायल,रक्षा मंत्री ने दी हमास को धमकी
Telangana NEWS
हैदराबाद: ससुराल वाले करते थे तंग, घर में घुसने से रोकने पर बहू ने उठाया खौफनाक कदम
Islamophobic Tool
AI बना नफरत का औजार, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए गढ़े जा रहे फेक नैरेटिव्स
Pakistan News
पाकिस्तान में आतंक का कहर जारी, पोलियो ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या
Pakistan News
पाकिस्तानी सेना और ISI के बीच बढ़ रहा तनाव, इस वजह से मुनीर की पकड़ हो रही ढीली
Iqra Hasan news
सांसद इकरा हसन का छलका दर्द; "मुझे मुल्ली और आतंकी तक कहा गया"
Pakistan Afghanistan Conflict
तालिबान की वापसी पर नाचने वाला PAK, आज अपनी 'यारी' वाली बीमारी से क्यों जूझने लगा?
Pakistan Afghanistan Conflict
खूनी संघर्ष के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान, फिर भी तनाव जारी
Bihar Election 2025
ओवैसी की AIMIM ने रावण के साथ मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा, तेजस्वी का बिगड़ेगा खेल
Pakistan Afghanistan Attack
पाकिस्तान की कायराना हरकत, अफगानिस्तान में बिछीं मासूमों और नागरिकों की लाशें