पाकिस्तान में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता; ईसाइयों का रहना मुश्किल, रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा

Pakista News: पाकिस्तान में वहां के अल्पसंख्यक समुदायों पर उनकी धार्मिक पहचान की वजह से आए दिन हमले होते रहते हैं. पाकिस्तान में ईसाई धर्म के लोग भी बसते हैं, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं. पाकिस्तान में ईसाई समुदाय पर बढ़ते हमले और उत्पीड़न से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान धार्मिक रूप से और कट्टरता होते जा रहा है और यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लिए रहना मुश्किल हो रहा है.

पाकिस्तान में ईसाई समुदाय लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा है. पाकिस्तान में ईसाइयों की आबादी वहां की कुल आबादी का लगभग 1.6 प्रतिशत हिस्सा ही है. 'ओपन डोर्स' की वर्ष 2025 वर्ल्ड वॉच लिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ईसाइयों के लिए रहने के लिहाज से दुनिया का आठवां सबसे कठिन देश बताया गया है.

'ओपन डोर्स' की वर्ष 2025 वर्ल्ड वॉच लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के खिलाफ धार्मिक दबाव और भेदभाव बढ़ रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान धीरे-धीरे ऐसा समाज बनता जा रहा है जहां धार्मिक विविधता के लिए जगह कम होती जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीक वकील और मानवाधिकार अधिवक्ता दिमित्रा स्टाइकौ ने जियोस्ट्रैटेजिक मीडिया में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि पाकिस्तान में ईसाई समुदाय कमजोर है और वहां के ईसाई समुदाय अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न और कानूनी असुरक्षा के बोझ तले दबा हुआ है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष और बेहद ही गंभीर समस्या है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जरांवाला में ईसाइयों पर सबसे बड़ा हमला हुआ. एक भीड़ ने वहां रहने वाले ईसाइयों पर ईशनिंदा का इल्जाम लगाते हुए 26 चर्चों और 80 घरों को नष्ट कर दिया. इस मामले में दो साल बाद भी, न्याय नहीं मिल पाया है. इस हमले में शामिल किसी भी मुल्जिम को सजा नहीं हुई, उल्टा न्याय मांगने वाले ईसाइयों को कट्टरपंथी समूहों से धमकियां मिलती रहीं.

'ओपन डोर्स' की वर्ष 2025 वर्ल्ड वॉच लिस्ट की रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हवाला देते हुए कहा गया है कि जरांवाला ईसाइयों पर हमले के बाद 5,213 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में लगभग 4,800 लोगों को छोड़ दिया गया. एक साल के भीतर कई लोगों को जमानत या बरी कर दिया गया. इससे अपराधियों को और हिम्मत मिल रही है.