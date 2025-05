UAE पंहुचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल; मुस्लिम देश ने भारत को दिया इस बात का भरोसा

अबू धाबी: 'ऑपरेशन सिन्दूर' के बाद आउटरीच प्रोग्राम के तहत जुमेरात को शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की रहनुमाई में एक आल पार्टी वफद ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लीडरान के साथ बैठक की और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के कड़े रुख से रूबरू कराया. भारतीय सांसदों ने संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता और सह-अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान और अबू धाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक जमाल मोहम्मद ओबैद अल काबी से मुलाकात की.

#WATCH | Abu Dhabi, UAE: Shiv Sena MP Shrikant Shinde, who is leading an all-party delegation of MPs for #OperationSindoor global outreach, says, "We had a very fruitful meeting with the UAE counterparts. We met the Chairman of the Defence Committee, Ali Rashid Al Nuaimi. We also… pic.twitter.com/uGWrbzNIf9

— ANI (@ANI) May 22, 2025