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'ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया परेशान', 3 भारतीयों की मौत पर भड़के ओवैसी

Asaduddin Owaisi on Oman Sea Attack: ओमान के पास एक जहाज़ पर हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है. ओवैसी ने आरोप लगाया कि ट्रंप की नीतियों के कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग खतरे में पड़ गई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 12, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:09 PM IST
'ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया परेशान', 3 भारतीयों की मौत पर भड़के ओवैसी

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