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Asaduddin Owaisi on Oman Sea Attack: मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जारी है. दोनों देश एक-दूसरे पर ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं. इसी बीच, अमेरिकी सेना ने ओमान के पास समुद्र में मौजूद एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया. इस हमले में तीन भारतीयों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है और भारतीय नेताओं ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर एक अहम बयान दिया है.
ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इलाके में अस्थिरता फैलाने और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को खतरे में डालने का आरोप लगाया है. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, "ट्रंप लापरवाह हो गए हैं. उनकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है. मैं जहाज पर हुए हमले की निंदा करता हूं. क्या CENTCOM को यह नहीं पता कि वहां कितने जहाज चल रहे हैं? पूरे इलाके में उथल-पुथल मची है. वे हमारे जहाजों पर हमले कर रहे हैं. जरा सोचिए कि हमारे कितने लोग मारे जा रहे हैं."
इससे पहले तीन जहाजों पर हमला
गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. 10 जून को एमटी सेटेबेलो नामक जहाज पर हुए हमले में 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. इस हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि बाकी 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया. इस घटना के बाद भारत सरकार और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं. इसी बीच 11 जून को खाड़ी क्षेत्र में एक और जहाज एमटी जलवीर पर हमला होने की खबर सामने आई.
भारतीयों पर हमला
इस जहाज़ पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. हालांकि सभी भारतीयों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. इसके अलावा सोमवार, 8 जून को एमटी मेरीवेक्स जहाज भी हमले का शिकार हुआ था. उस जहाज पर भी 24 भारतीय नाविक मौजूद थे. लगातार तीन जहाज़ों पर हमलों ने खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.