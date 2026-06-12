Asaduddin Owaisi on Oman Sea Attack: मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जारी है. दोनों देश एक-दूसरे पर ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं. इसी बीच, अमेरिकी सेना ने ओमान के पास समुद्र में मौजूद एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया. इस हमले में तीन भारतीयों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है और भारतीय नेताओं ने इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर एक अहम बयान दिया है.