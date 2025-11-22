Advertisement
Zee SalaamMuslim World

दौलत का पहाड़, भूख की खाई! G-20 देशों के अरबपतियों की एक साल की कमाई से 4 बार खत्म हो सकती है दुनिया की गरीबी

Oxfam 2025 Report on G-20 Country Wealth: ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने दुनिया में आर्थिक असमानता की गहरी खाई को उजागर कर दिया है.जहां G-20 देशों के अरबपति रिकॉर्ड कमाई कर रहे हैं, वहीं अरबों लोग गरीबी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. इस रिपोर्ट में दक्षिण अफ्रीक एक प्रस्ताव को पुरजोर समर्थन किया गया है, जिसे G-20 समिट के दौरान पेश किया जाएगा.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:07 PM IST

Oxfam Report 2025: दुनिया में बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. अंतरराष्ट्रीय अभियान संस्था ऑक्सफैम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले G-20 देशों के अरबपतियों ने पिछले साल 262 खरब डॉलर की कमाई की, जो पूरी दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए काफी है.

ऑक्सफैम ने इस रिपोर्ट को जोहांसबर्ग में जारी करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन स्थित संस्था ऑक्सफैम ने इस हफ्ते होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन से पहले सदस्य देशों से खास अपील की है. इसमें कहा गया है कि वे दक्षिण अफ्रीका के जरिये आर्थिक असमानता और गरीब देशों पर कर्ज के बोझ को कम करने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का समर्थन करें.

ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, फोर्ब्स की सूची के आंकड़े बताते हैं कि G-20 देशों के अरबपतियों की कुल संपत्ति पिछले साल बढ़कर 615 खरब डॉलर तक पहुंच गई. इसी अवधि में इन अरबपतियों ने 262 खरब डॉलर की कमाई की, जो अब तक का एक ऐतिहासिक स्तर माना जा रहा है. दूसरी ओर दुनिया में अभी भी 1,368 अरब लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं.

रिपोर्ट बताती है कि इन सभी गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए हर साल 65 खरब डॉलर की जरूरत होती है, यानी अरबपतियों की सिर्फ एक साल की कमाई ही इस राशि से चार गुना ज्यादा है. यह तुलना दुनिया में धन के असमान वितरण की भयावह तस्वीर पेश करती है. इस रिपोर्ट ने एक बार फिर गरीबी, कुपोषण और संपत्ति के असमान वितरण और इसको दूर करने की समस्या को लेकर नई बहस छेड़ दी है. 

ऑक्सफैम ने दक्षिण अफ्रीका के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसे वह 22 से 23 नवंबर को होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में पेश करेगा. इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक असमानता की निगरानी करने के लिए एक विशेष अंतरराष्ट्रीय पैनल बनाया जाए, जिसका ढांचा संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की तरह हो. 

यह नया पैनल दुनिया में असमानता से जुड़े खतरों का अध्ययन करेगा और समाधान सुझाएगा. ऑक्सफैम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ बेहर ने कहा कि अगर दक्षिण अफ्रीका G-20 में इस अंतरराष्ट्रीय पैनल के गठन का प्रस्ताव रखता है, तो यह वैश्विक असमानता के गंभीर संकट से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संपत्ति और संसाधनों के असमान वितरण का सीधा असर गरीब देशों की नीति-निर्माण प्रक्रिया और आर्थिक स्थिरता पर पड़ रहा है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Oxfam Report 2025G-20 Summitmuslim news

