हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर; फिर दी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी

Pakistan News: पाकिस्तान सेना के चीफ ने एक बार फिर से भारत को परमाणु बम का डर दिखाने की कोशिश की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:34 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तान और भारत के बीच एक बार फिर हालात बिगड़ सकते हैं. पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाकर भारत को परमाणु बम की धमकी दी है. उन्होंने एक बयान में धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर हमें लगा कि पाकिस्तान डूब रहा है तो आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे. 

दरअसल, पाकिस्तानी सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं. उन्होंने  अमेरिका के टैम्पा में आयोजित एक ब्लैक-टाई डिनर में बयान देते हुए कहा कि भारत से पाकिस्तान को अपने अस्तित्व को लेकर खतरा महसूस हुआ तो आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे. 

 उन्होंने भारत से होकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी रोकने की घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हम भारत के जरिए सिंधु नदी पर बांध बनाने का इंतजार करेंगे, जब भारत पूरी तरह बांध बना लेगा, फिर हम 10 मिसाइलों से उस बांध को नष्ट कर देंगे. उन्होंने आगे कहा कि सिंधु नदी भारत की जागीर नहीं है. 

पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने भारत की तुलना सड़क पर चलती एक महंगी कार से की है और पाकिस्तान को कंकड़-पत्थरों से भरा ट्रक जैसा बताया है. उन्होंने कहा कि भारत फेरारी की तरह चमचमाती हुई कार है, अगर कंकड़ से भरा ट्रक, कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा?

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले मई के महीने में छोटे स्तर की जंग हो चुकी है. भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था. इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था. वहीं, पाकिस्तान इन हमलों को नागरिकों के खिलाफ हमला बता रहा था. 

साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमले की कोशिश किए गए, पाकिस्तान के तरफ से सैकड़ों की संख्या में हमलावर ड्रोन भेजे गए थे. हालांकि भारतीय सेना ने सभी ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दी.

