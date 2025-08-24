पाकिस्तान ने कहा दो बार माफी मांगी; क्या अब बांग्लादेश भुला देगा कत्लेआम?
पाकिस्तान ने कहा दो बार माफी मांगी; क्या अब बांग्लादेश भुला देगा कत्लेआम?

Pakistani Genocide in Bangladesh: पाकिस्तानी प्रताड़ना से तंग आकर साल 1971 में बांग्लादेश के लोगों ने विद्रोह कर दिया था. अलग-अलग स्रोतो के मुताबिक, पाकिस्तान फौज ने साल 1971 में लाखों लोगों का कत्ल कर दिया था. इसके बाद भारतीय फौज ने बांग्लादेश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई. पाकिस्तान के जरिये किए गए नरसंहार पर लगातार माफी मांगने की मां होती रही है. इस मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 24, 2025, 04:42 PM IST

ढाका में पाक विदेश मंत्री डार
ढाका में पाक विदेश मंत्री डार

Dhaka News Today: बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे बड़े सियासी उठापटक के दौर से गुजर रहा है. इस बीच 13 साल बाद पाकिस्तान के किसी मंत्री का हाई-प्रोफाइल दौरा हो रहा है. पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार दो दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे हैं. ढाका पहुंचते ही इशाक डार ने बड़ा बयान दिया. जिसका बाद 1971 में पाकिस्तान के जरिये बांग्लादेश में किए गए नरसंहार पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है. 

इस मौके पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चल रहे तीन प्रमुख विवाद पहले ही दो बार सुलझाए जा चुके हैं. इसमें सबसे संवेदनशील मुद्दा भी शामिल है, जिनमें 1971 में हुए नरसंहार के लिए पाकिस्तान की तरफ से माफी मांगने की मांग भी है.

यह बयान इशाक डार ने ढाका में बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद दिया. वह इन दिनों दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे हैं. दिलचस्प बात यह है कि पिछले 13 सालों में यह पाकिस्तान का बांग्लादेश में पहला उच्च-स्तरीय दौरा है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है.

पाक-बांग्लादेश रिश्तों में सुधार की नई उम्मीद

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक, इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर करने पर चर्चा हुई. इशाक डार ने कहा कि पुराने विवादों को बार-बार उभारने की बजाय अब रिश्तों को आगे बढ़ाने की जरूरत है. डार के बयान को दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक संभावित नई शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. 

जब पाक विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो इशाक डार ने कहा, "यह मसला पहली बार 1974 में सुलझ गया था. उस समय का दस्तावेज दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक है. इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ यहां आए और खुलकर इस मुद्दे का हर लिहाज से हल निकाला. नतीजतन यह मुद्दा दो बार सुलझा जा चुका है, पहली बार 1974 में और फिर 2000 के दशक की शुरुआत में."

यूनुस सरकार संबंध सुधारने में जुटी

एक्सपर्ट का मानना है कि पाक विदेश मंत्री डार का यह दौरा दर्शाता है कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए कितनी इच्छुक हैं. नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, "भौगोलिक दूरी और 1971 के भारत-पाकिस्तान जंग के दौरान पाकिस्तान के जरिये किए गए अत्याचारों के ऐतिहासिक प्रभाव के बावजूद, ढाका और इस्लामाबाद अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में व्यस्त हैं."

हालिया दिनों में सैन्य और राजनीतिक गठबंधन बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक 1971 के नरसंहार के लिए न तो अफसोस जताया है और न ही माफी मांगी है. ज्ञात हो कि 1971 के नरसंहार में लाखों लोग मारे गए थे. तभी से बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान से माफी की मांग करता आ रहा है. ढाका पहुंचने के बाद डार ने कई सियासी दलों से मुलाकात की. 

बांग्लादेशी सियासी दलों से की मुलाकात

इस दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से मुलाकात की, जबकि उन्होंने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी (JEI) और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के नेताओं से भी अलग से बातचीत की. एनसीपी नेता अख्तर हुसैन ने कहा, "एनसीपी और इशाक डार के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक हुई, जहां हमने बांग्लादेश की जनता की सोच रखने की कोशिश की. पुराने मनमुटाव और दुश्मनी से आगे निकलकर सुधार की संभावना है."

सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्री इशाक डार इतवार शाम बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया से भी उनके गुलशन स्थित घर पर मुलाकात करेंगे. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर थे. 2010 में उनकी सरकार ने 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तानी सेना के सहयोगियों पर मुकदमे शुरू किए थे.

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने डार के दौरे की निंदा. बांग्लादेश अवामी लीग ने कहा, "जब तक नरसंहार की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक संबंध सामान्य करना धोखा है. इतिहास को बदला नहीं जा सकता और इंसाफ पर समझौता नहीं होगा."

मिडिल ईस्ट और मुस्लिम जगत की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

 

Zee Salaam Web Desk

Pakistan Newsbangladesh genocideMuslim World

