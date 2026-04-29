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Zee SalaamMuslim Worldपूर्व PM इमरान खान की बिगड़ती सेहत पर मचा बवाल, बहन अलीमा ने की ये बड़ी अपील

पूर्व PM इमरान खान की बिगड़ती सेहत पर मचा बवाल, बहन अलीमा ने की ये बड़ी अपील

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. उनकी बहन अलीमा खान ने बेहतर इलाज और निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है. सरकार सुधार का दावा कर रही है, लेकिन PTI पारदर्शिता, परिवार से मुलाकात और सही इलाज की मांग पर अड़ी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:24 AM IST

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Pakistan News: लगभग दो साल से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं. इमरान की बहन, बेटे, पार्टी के नेता और समर्थक बार-बार विरोध प्रदर्शन करते हैं और उनकी रिहाई की मांग करते हैं. इमरान खान की बहनों और पार्टी के नेताओं की ओर से कई बार कहा गया कि जेल में इमरान खान की सेहत बहुत खराब है और उन्हें इलाज की जरूरत है. खबर है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मंगलवार (28 अप्रैल) को उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई और अधिकारियों से अपील की कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को बेहतर इलाज के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ़्ट किया जाए.

अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई की हालत "दिन-ब-दिन" बिगड़ती जा रही है और उन्होंने मांग की कि उन्हें तुरंत परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ़्ट किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि एक आंख में दिक्कतें आने के बाद, अब दूसरी आंख पर भी असर पड़ने का खतरा है.

अलीमा ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगने के बाद जो शुरुआती सुधार दिखा था, वह अब खत्म हो गया है और उन्होंने जेल अधिकारियों पर उनकी सेहत के बारे में "गलत जानकारी" फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने हालात को गंभीर बताया और पारदर्शी मेडिकल निगरानी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

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इस बीच, डॉन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान को हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में दाईं आंख की सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (CRVO) के इलाज के लिए चौथा इंट्राविट्रियल एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। यह प्रक्रिया 28 अप्रैल को फ़ॉलो-अप इलाज के तौर पर की गई थी.

अस्पताल के प्रवक्ता के मुताबिक, 74 साल के इमरान खान की प्रक्रिया से पहले आंखों के डॉक्टरों ने जांच की थी और उन्हें "चिकित्सकीय रूप से स्थिर" पाया गया। मेडिकल इमेजिंग में कथित तौर पर सुधार दिखा और इंजेक्शन मानक प्रोटोकॉल के तहत एक नियंत्रित ऑपरेटिंग माहौल में लगाया गया. प्रवक्ता ने कहा, "यह प्रक्रिया एक डे-केयर सर्जरी के तौर पर की गई थी. बाद में उनकी शारीरिक स्थिति स्थिर बनी रही," और बताया कि उन्हें फ़ॉलो-अप सलाह के साथ छुट्टी दे दी गई.

हालांकि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) के नेताओं ने इस आधिकारिक बयान पर सवाल उठाए। PTI के चेयरमैन गोहर अली खान ने पुष्टि की कि इमरान को इलाज के लिए PIMS ले जाया गया था, लेकिन कहा कि उनकी सेहत को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने पार्टी की इस मांग को दोहराया कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को उनके निजी डॉक्टरों की देखरेख में इलाज कराने और परिवार को उनसे मिलने देने की इजाज़त दी जाए, जिसे उन्होंने एक "मौलिक अधिकार" बताया.

विपक्षी गठबंधन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन-ए-पाकिस्तान ने भी जिस तरह से इमरान को इलाज के लिए ले जाया गया, उसकी आलोचना की और इसे संवैधानिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया. PTI ने एक अलग बयान में, सरकार के सुधार के दावों को खारिज कर दिया। पार्टी ने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया और नज़र कमज़ोर होने तथा शारीरिक कमज़ोरी की रिपोर्टों पर चिंता जताई. पार्टी ने परिवार के सदस्यों और मेडिकल विशेषज्ञों को तुरंत पहुँच देने की माँग की, और चेतावनी दी कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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