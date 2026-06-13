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सीजफायर की दहलीज पर अमेरिका और ईरान, PM शहबाज शरीफ ने किया बड़ा दावा

Iran America Ceasefire: ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुताबिक, दोनों देश समझौते की शर्तों पर सहमत हो चुके हैं और अंतिम मसौदे पर काम जारी है. समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 13, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:44 AM IST
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