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Iran America Ceasefire: ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म होने के आखिरी कगार पर है. सीजफायर को लेकर दोनों देशों में सहमति बन गई है. इस बात की जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी. उन्होंने शुक्रवार (12 जून) को कहा कि अमेरिका और ईरान मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से एक समझौते की शर्तों पर सहमत हो गए हैं और मध्यस्थ (पाकिस्तान) दोनों पक्षों के साथ मिलकर डील को आखिरी शकल देने पर काम कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि अमेरिका और ईरान एक "अंतिम, सहमति वाले मसौदे" पर पहुँच गए हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, जिसने मध्यस्थता की कोशिशों में पहल की है, अमेरिका और ईरान के साथ अगले कदमों पर काम कर रहा है. शरीफ़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "शांति कभी भी इतनी करीब नहीं रही जितनी अब है."
बातचीत में यह बड़ी कामयाबी तब मिली है जब इस हफ़्ते ईरान की अमेरिका और इज़रायल के साथ तीन दिनों तक हमले हुए, जिससे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया था. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार (12 जून) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि समझौता "कभी भी इतना करीब नहीं रहा." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हाल के हफ़्तों में कई बार कहा है कि देश डील के बहुत करीब हैं."
अराघची ने शुक्रवार को ईरानी सरकारी टीवी को बताया कि दोनों पक्ष "लेबनान सहित सभी मोर्चों पर" युद्ध खत्म करने की घोषणा करने वाले शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम कर रहे हैं. इज़रायल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का हिस्सा नहीं है, और उसके नेताओं ने कहा है कि उनकी लेबनान से पीछे हटने की कोई योजना नहीं है.
ईरानी अधिकारी का कहना है कि युद्ध खत्म करने के समझौते के बाद परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. अराघची ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्तों को शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर होने के 60 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पक्ष इस अवधि को बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं.
पत्रकारों को जानकारी देने वाले अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि बन रहे समझौते से तेहरान के बहुत ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने या हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 60 दिनों का समय ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने की तकनीकी बारीकियों पर काम करने में लगाया जाएगा. अधिकारी ने विस्तार से नहीं बताया कि अमेरिका किसे यूरेनियम हटाने की ज़िम्मेदारी सौंपने की योजना बना रहा है; माना जाता है कि यह यूरेनियम तीन परमाणु साइटों के नीचे दबा हुआ है, जिन पर पिछले साल अमेरिका ने हमले किए थे.