पत्रकारों को जानकारी देने वाले अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि बन रहे समझौते से तेहरान के बहुत ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने या हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 60 दिनों का समय ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने की तकनीकी बारीकियों पर काम करने में लगाया जाएगा. अधिकारी ने विस्तार से नहीं बताया कि अमेरिका किसे यूरेनियम हटाने की ज़िम्मेदारी सौंपने की योजना बना रहा है; माना जाता है कि यह यूरेनियम तीन परमाणु साइटों के नीचे दबा हुआ है, जिन पर पिछले साल अमेरिका ने हमले किए थे.