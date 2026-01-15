Pakistan: मदरसा टीचर की मार से 6 वर्ष के छात्र की मौत, आरोपी की जमानत पर बवाल

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची के मंगोपिर स्थित एक मदरसा में पढ़ने वाले छह साल के एक बच्चे को उसी मदरसा के टीचर ने इतनी बुरी तरह पीटा की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद मदरसा टीचर गिरफ्तार हो गया था, आरोपी टीचर को कोर्ट से जमानत मिल गई है. मृतक बच्चे के चाचा ने कहा कि टीचर ने यह कहकर बच्चे पर हमले को सही ठहराने की भी कोशिश की कि बच्चा शरारती था. वहीं, मंगोपिर के SHO ने कहा है कि आरोपी टीचर को फिर से गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें हत्या सहित अतिरिक्त आरोप लगाए जाएंगे.

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के सिर में लाठी से चोट लगने के बाद फ्रैक्चर हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई. हालांकि इस मामले में आरोपी टीचर को जमानत मिल गई और वह पुलिस हिरासत से बाहर निकल गया.

यह घटना पाकिस्तान में शिक्षण संस्थानों की एक बदसूरत सच्चाई को दिखाती है और कैसे टीचर माता-पिता के भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं. इस घटना ने यह साबित किया कि पाकिस्तान के शिक्षण संस्थानों में हिंसा को अनुशासन के नाम पर सामान्य बनाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कराची में पहले भी ऐसे मामले देखे गए हैं. हाल के वर्षों में पाकिस्तान के कराची में कई ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, जहां टीचरों पर गंभीर शारीरिक दंड और यहां तक ​​कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. कुछ मामलों की जानकारी लोगों तब लगी, जब वीडियो ऑनलाइन सामने आएं या जब बच्चों को दिखाई देने वाली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया.