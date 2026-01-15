Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3075735
Zee SalaamMuslim WorldPakistan: मदरसा टीचर की मार से 6 वर्ष के छात्र की मौत, आरोपी की जमानत पर बवाल

Pakistan: मदरसा टीचर की मार से 6 वर्ष के छात्र की मौत, आरोपी की जमानत पर बवाल

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची में एक मदरसा टीचर ने अपने ही छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, उस आरोपी टीचर को जमानत भी मिल गई. हालांकि पुलिस ने आरोपी टीचर को फिर से गिरफ्तार करने के लिए कोशिश करने का आश्वासन दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:20 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची के मंगोपिर स्थित एक मदरसा में पढ़ने वाले छह साल के एक बच्चे को उसी मदरसा के टीचर ने इतनी बुरी तरह पीटा की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद मदरसा टीचर गिरफ्तार हो गया था, आरोपी टीचर को कोर्ट से जमानत मिल गई है. मृतक बच्चे के चाचा ने कहा कि टीचर ने यह कहकर बच्चे पर हमले को सही ठहराने की भी कोशिश की कि बच्चा शरारती था. वहीं, मंगोपिर के SHO ने कहा है कि आरोपी टीचर को फिर से गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें हत्या सहित अतिरिक्त आरोप लगाए जाएंगे.  

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के सिर में लाठी से चोट लगने के बाद फ्रैक्चर हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई. हालांकि इस मामले में आरोपी टीचर को जमानत मिल गई और वह पुलिस हिरासत से बाहर निकल गया.

यह घटना पाकिस्तान में शिक्षण संस्थानों की एक बदसूरत सच्चाई को दिखाती है और कैसे टीचर माता-पिता के भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं. इस घटना ने यह साबित किया कि पाकिस्तान के शिक्षण संस्थानों में हिंसा को अनुशासन के नाम पर सामान्य बनाया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कराची में पहले भी ऐसे मामले देखे गए हैं. हाल के वर्षों में पाकिस्तान के कराची में कई ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, जहां टीचरों पर गंभीर शारीरिक दंड और यहां तक ​​कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. कुछ मामलों की जानकारी लोगों तब लगी, जब वीडियो ऑनलाइन सामने आएं या जब बच्चों को दिखाई देने वाली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newsmuslim world newsToday News

Trending news

Pakistan News
Pakistan: मदरसा टीचर की मार से 6 वर्ष के छात्र की मौत, आरोपी की जमानत पर बवाल
Kashmiri hawker Insult Himachal Pradesh
खुद को इंडियन आर्मी बताकर कश्मीरी फेरीवाले के साथ बदतमिजी, वीडियो वायरल हुआ वायरल
muslim news
वक्फ की आमदनी में लाखों का घोटाला, जांच में हुआ बड़ा खुलासा
Shahjahan Urs in Taj Mahal
शाहजहां के 371वें उर्स पर बड़ा ऐलान, तीन दिनों तक ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री
Shahjahan Urs in Taj Mahal
ताजमहल में उर्स को लेकर 'धर्म युद्ध' का ऐलान, हिंदू संगठनों ने दी खुली धमकी
Hyderabad News
हैदराबाद में 'जय श्री राम' के नारे के साथ भीड़ का हमला, मजार और कब्रों को तोड़ा
UP News
UP में मदरसों की मान्यता सस्पेंड, अब शिक्षकों की सैलरी पर संकट
US Iran Tension
ट्रंप के पक्के दोस्तों ने दिया दगा; ईरान पर हमले से पीछे हटा अमेरिका
Deputy Mayor Junaid Qazi
डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से डिप्टी मेयर बने भारत के लाल जुनैद, इस राज्य से है नाता
Deoria news
देवरिया में दरगाह पर बुलडोजर एक्शन के बाद 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज, लगा संगीन इल्जाम