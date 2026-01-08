Advertisement
पाकिस्तान में चर्च पर हमला, दहशत में ईसाई समुदाय, सुरक्षा की कर रहे मांग

Attack on Church in Pakistan: पाकिस्तान में एक चर्च पर हमले के बाद ईसाई समुदाय में डर का माहौल है. ईसाई समुदाय के धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि ईसाई समुदाय के पूजा स्थलों के आस-पास सुरक्षा का इंतजाम किया जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:44 PM IST

Attack on Church in Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रायविंड इलाके में एक चर्च पर हाल ही में हमला हुआ. खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति ने चर्च में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद से पाकिस्तान में रह रहे ईसाई समुदाय में डर फैल गया है. एक व्यक्ति ने चर्च में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की. इस मामले में शुरुआत में अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. जांच के बाद राज्य की पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो अभी पुलिस कस्टडी में है और जिससे पूछताछ की जा रही है.

इस ईसाई समुदाय के धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने चर्च के आस-पास की जगहों के लिए और कड़ी सुरक्षा और इस प्रकार की नफरती घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की मांग की है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड इलाके में स्थित एक चर्च में हमलावर गैर-कानूनी तरीके से घुसा और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया. इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डिंग की कई खिड़कियां तोड़ दी गईं, फर्नीचर पलट दिया गया और होली कम्यूनियन टेबल को फेंक दिया गया, जबकि बाइबिल और पूजा की किताबों जैसी पवित्र चीजें फाड़कर फर्श पर फेंक दी गईं. उस आदमी ने चर्च की सर्विस के दौरान इस्तेमाल होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया था.

इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न ने बताया कि इस हमले के बाद चर्च की हालत देखकर साफ तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी. स्थानीय ईसाइयों ने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया. हालांकि घटना के समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसपास के लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है.

इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न रिपोर्ट में कहा गया, "ईसाई समुदाय के लिए, बाइबिल और पवित्र पूजा की चीजों को तोड़ना सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं है; यह उनके विश्वास, पहचान और आजादी और सुरक्षित तरीके से धर्म मानने के अधिकार पर सीधा हमला है. खासकर नए साल की शुरुआत में स्थानीय ईसाइयों ने अपनी सुरक्षा को लेकर डर और चिंता जाहिर की है."

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Pakistan Newsattack on church in pakistanmuslim world newsToday News

