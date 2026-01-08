पाकिस्तान में चर्च पर हमला, दहशत में ईसाई समुदाय, सुरक्षा की कर रहे मांग

Attack on Church in Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रायविंड इलाके में एक चर्च पर हाल ही में हमला हुआ. खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति ने चर्च में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद से पाकिस्तान में रह रहे ईसाई समुदाय में डर फैल गया है. एक व्यक्ति ने चर्च में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की. इस मामले में शुरुआत में अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. जांच के बाद राज्य की पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो अभी पुलिस कस्टडी में है और जिससे पूछताछ की जा रही है.

इस ईसाई समुदाय के धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों ने चर्च के आस-पास की जगहों के लिए और कड़ी सुरक्षा और इस प्रकार की नफरती घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की मांग की है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड इलाके में स्थित एक चर्च में हमलावर गैर-कानूनी तरीके से घुसा और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया. इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिल्डिंग की कई खिड़कियां तोड़ दी गईं, फर्नीचर पलट दिया गया और होली कम्यूनियन टेबल को फेंक दिया गया, जबकि बाइबिल और पूजा की किताबों जैसी पवित्र चीजें फाड़कर फर्श पर फेंक दी गईं. उस आदमी ने चर्च की सर्विस के दौरान इस्तेमाल होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया था.

इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न ने बताया कि इस हमले के बाद चर्च की हालत देखकर साफ तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी. स्थानीय ईसाइयों ने इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया. हालांकि घटना के समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसपास के लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है.

इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न रिपोर्ट में कहा गया, "ईसाई समुदाय के लिए, बाइबिल और पवित्र पूजा की चीजों को तोड़ना सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं है; यह उनके विश्वास, पहचान और आजादी और सुरक्षित तरीके से धर्म मानने के अधिकार पर सीधा हमला है. खासकर नए साल की शुरुआत में स्थानीय ईसाइयों ने अपनी सुरक्षा को लेकर डर और चिंता जाहिर की है."