अफगान सीमा की आग पाकिस्तान के अंदर पहुंची, आतंकी हमलों ने देश को बना दिया नर्क!

Pakistan Afghanistan Conflict: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर बढ़े तनाव का असर पाकिस्तान के भीतर आतंकी हिंसा में तेजी के रूप में दिख रहा है. बीते साल 2025 में आतंकी हमलों में मौतों की संख्या बढ़ी है, सैन्य खर्च बढ़ा और आर्थिक हालात पर दबाव गहराया. एक्सपर्ट ने अफगानिस्तान के इतिहास को देखते हुए सोचसमझकर कदम उठाने की सलाह दी है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:25 PM IST

Pakistan Afghanistan Tension: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के महीनों में बढ़ी सीमा झड़पों का असर अब पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा हालात पर साफ दिखने लगा है. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, सीमा पर तनाव के दौरान देश के अंदर आतंकी हमलों, खासकर आत्मघाती हमलों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में तेजी आई है.

इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टीज के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि साल 2025 के पहले 11 महीनों में आतंकी हिंसा से कम से कम 3,187 लोगों की जान गई. मरने वालों में आम नागरिकों के साथ-साथ सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं, जबकि 1,981 लोग घायल हुए. यह संख्या साल 2024 की तुलना में आतंकी हिंसा से होने वाली मौतों में करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाती है.

यूरोपियन टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ जारी सीमा संघर्ष पाकिस्तान के लिए कई मोर्चों पर भारी पड़ रहा है. एक ओर पड़ोसी देश से निपटने के लिए सैन्य खर्च में इज़ाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर बढ़ते आतंकी हमलों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने इस साल पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर बढ़े तनाव के बीच रक्षा खरीद और सेवाओं से जुड़ी नई मांगों को मंजूरी दी है. 

विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान के साथ लंबा चला संघर्ष पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकता है. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस्लामाबाद ने पाकिस्तान के भीतर हो रहे हमलों के लिए तालिबान समर्थित संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं, काबुल ने इन आरोपों को 'गलत सूचना' करार देते हुए सिरे से खारिज किया है. उलटे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 'इस्लामिक स्टेट' जैसे आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर अफगानिस्तान की स्थिरता और संप्रभुता को कमजोर करने का आरोप लगाया है.

पाकिस्तान का दावा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है, ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान के भीतर हमलों में तेजी ला दी है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ओर से किए गए हालिया हवाई हमलों को टीटीपी की सरगर्मियों पर लगाम लगाने में इस्लामाबाद की हताशा और सीमित क्षमता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. 

इसके जवाब में तालिबान की ओर से सीमा पार भारी गोलीबारी की गई, जिससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा. अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक, मध्य दिसंबर तक अफगानिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में कम से कम 44 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान सरकार ने अक्टूबर में मृतकों की संख्या 58 बताई थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भले ही तालिबान की सैन्य ताकत पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के बराबर न हो, लेकिन उसकी गुरिल्ला रणनीति इस्लामाबाद के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है.

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक जावेद हुसैन ने चेतावनी देते हुए कहा, "इतिहास से सबक लेते हुए पाकिस्तान को अफगानिस्तान में लंबे समय तक किसी भी जमीनी सैन्य कार्रवाई की गलती नहीं करनी चाहिए." 

वहीं, दक्षिण एशियाई भू-राजनीति के विशेषज्ञ मीर मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि यह लंबा चला संघर्ष पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर सकता है. उनके मुताबिक, पाकिस्तान इस समय बेहद नाज़ुक दौर से गुजर रहा है. देश की अर्थव्यवस्था IMF के कार्यक्रम के सहारे चल रही है, मुद्रा लगातार कमजोर हो रही है और महंगाई आम लोगों पर भारी पड़ रही है. ऐसे हालात में कोई भी लंबा सैन्य टकराव या कम तीव्रता वाला सीमा संघर्ष आर्थिक सुधार की नाज़ुक प्रक्रिया को पटरी से उतार सकता है और विकास के लिए जरूरी संसाधनों को रक्षा खर्च की ओर मोड़ने पर मजबूर कर सकता है.

