पाकिस्तान-अफगानिस्तान जंग भड़की! मारे गए 133 तालिबानी अधिकारी! हालात विस्फोटक

Pakistan Taliban Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भयंकर जंग छिड़ गई है. दोनों देश एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं. तालिबान लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तान ने काबुल और कई दूसरे शहरों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले करके जवाबी कार्रवाई की है. इन हमलों के बाद, पाकिस्तान का दावा है कि उसने तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं और 133 से ज़्यादा तालिबान अधिकारियों को मार गिराया है. इसके साथ ही पाक के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के खिलाफ "ओपन वॉर" का ऐलान किया है.

पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने अफगान तालिबान को चेतावनी दी कि "हमारा सब्र खत्म हो गया है" और अब "ओपन वॉर" होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में, उन्होंने अफगान तालिबान पर "दुनिया भर से आतंकवादियों को अफगानिस्तान में इकट्ठा करने" का आरोप लगाया और कहा कि काबुल में अंतरिम सरकार ने "आतंकवाद एक्सपोर्ट किया है."

अफगानिस्तान ने क्या किया दावा?

वहीं, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कन्फर्म किया कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल, पक्तिका और कंधार में कई जगहों पर बमबारी की है. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ. पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने आरोप लगाया कि अफगान तालिबान ने "अपने लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स से वंचित किया है और यहां तक ​​कि महिलाओं को इस्लाम द्वारा गारंटीकृत अधिकारों से भी वंचित किया है."

133 तालिबानी अधिकारियों की मौत

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि उसके मिलिट्री ऑपरेशन में अब तक 133 तालिबानी अधिकारी मारे गए हैं और 200 घायल हुए हैं. इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने एक्स पर एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के काबुल, पक्तिका और कंधार में अफ़गान तालिबान के डिफेंस ठिकानों को निशाना बनाया है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के ऑपरेशन में दो अफ़गान तालिबान कोर हेडक्वार्टर, दो हथियार डिपो, एक लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस, तीन बटालियन हेडक्वार्टर, दो सेक्टर हेडक्वार्टर और 80 से ज़्यादा टैंक तबाह हो गए.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयरस्ट्राइक की थी. इन हमलों में कम से कम 80 बेगुनाह अफगान मारे गए थे. इस हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी. इसके बाद तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पर पहुंच गए और रात में भारी गोलीबारी की. इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की.

