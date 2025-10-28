पाकिस्तान-अफगानिस्तान शांति वार्ता टूटी, तुर्की में तीन दिन की बातचीत बेअसर

Pakistan Afghanistan Peace Talks: तुर्की की राजधानी अंकारा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद युद्धविराम के लिए बातचीत जारी रखे हुए है. दोनों देशों के बीच पिछले तीन दिनों से शांति वार्ता चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. दोनों देशों के सरकारी मीडिया ने वार्ता की विफलता के लिए एक-दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया है. तुर्की अब भी इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है.

दरअसल, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें चल रही हैं. पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रहा है, जबकि तालिबान ने भी पाकिस्तान के इस कार्रवाई का डटकर जवाब दे रहा है. पाकिस्तान के मुताबिक, अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देने की गारंटी दे. लेकिन अफगान प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत नहीं हुआ और लगातार काबुल से निर्देश लेता रहा. यहीं वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सहमति नहीं बन पाई है.

पाकिस्तानी टीवी ने अफगानिस्तान को कर रही है ब्लेम

पाकिस्तान टीवी ने बताया कि तुर्की और कुछ अन्य देश 19 अक्टूबर को दोहा में हुई सीजफायर संधि को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. यह समझौता दोनों देशों के बीच हुए खूनी झड़पों के बाद हुआ था, जिसमें कई सैनिक और नागरिक मारे गए थे. दूसरी तरफ अफगान मीडिया ने कहा कि काबुल ने रचनात्मक वार्ता की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी मंशा नहीं दिखी. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने में मदद का वादा किया है.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि अफगानिस्तान वार्ता को लंबा खींचकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान (TTP) को शरण दी जा रही है, जो पाकिस्तान में हमलों को अंजाम दे रहे हैं. हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ गया.