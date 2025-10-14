Pakistan एयर फॉर्स ने बलूचिस्तान में की बमों की बारिश, बिछ गई लोगों की लाशें

Pakistan News: पाकिस्तानी वायु सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर से भीषण हवाई हमला किया है. इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Pakistan News: पाकिस्तानी वायु सेना ने एक बार फिर अपने ही नागरिकों पर भीषण बमबारी की है. इस बमबारी में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं. एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने मंगलवार को बताया कि बलूचिस्तान के जेहरी क्षेत्र में पाकिस्तानी वायु सेना ने युद्धक विमानों से बमबारी की है. जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है.
इस हमले के बाद बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने बताया कि 5 अक्टूबर को जेहरी क्षेत्र के चरही के मुला दर्रे क्षेत्र को निशाना बनाकर की गई हवाई बमबारी में छह नागरिक मारे गए. मृतकों की पहचान मंज़ूर अहमद, उनके दो बच्चों, उनके भतीजे और बीबी रहीमा और उनके बच्चे के रूप में हुई है. साथ ही इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए हैं. घायलों में रहीमा की बेटी और बेटा शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही हैं.
बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने नागरिकों पर हुए क्रूर हमले की कड़ी निंदा की और इस हमले को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया. संगठन ने इस हमले के गुनाहगारों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू की जाए, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके.
इस हमले की निंदा करते हुए एक अन्य मानवाधिकार संगठन, बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने कहा कि यह घटना मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इन हमलों ने स्थानीय आबादी में भय और पीड़ा फैला दिया है. संगठन ने कहा कि निहत्थे नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर बल प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
इससे पहले सोमवार को, ज़ेहरी की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, बलूच अमेरिकी कांग्रेस सदस्य तारा चंद ने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तानी सेना विद्रोही लड़ाकों को नहीं, बल्कि आम नागरिकों को निशाना बना रही है. चंद ने पाकिस्तानी सेना पर आम लोगों के घरों को ध्वस्त करने, रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने और निर्दोष परिवारों को प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाया.