राज्य चुनें
Pakistan Training Plane Crash: पाकिस्तान वायु सेना (PAF) का एक ट्रेनर विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया, यह दुर्घटना सोमवार (15 जून) को खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान शहर के पास हुई. विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई. पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के बयान का हवाला देते हुए बताया कि विमान रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी (उड़ान) पर था, तभी वह क्रैश हो गया.
इस हादसे में PAF के फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाकिस्तान नौसेना के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी की जान चली गई. ISPR ने कहा कि दोनों अधिकारियों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई। उसने आगे कहा, "हादसे की वजह का पता लगाने के लिए एयर हेडक्वार्टर ने एक जांच बोर्ड का गठन किया है." खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, अन्य सेना प्रमुखों और "पाकिस्तान सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के लोगों ने कीमती जानों के दुखद नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है."
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी क्रैश पर दुख व्यक्त किया और मारे गए पायलटों को श्रद्धांजलि दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने "दुखद क्रैश" पर दुख व्यक्त किया और मारे गए पायलटों को श्रद्धांजलि दी.
उन्होंने कहा, "मर्दान के पास रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान पाकिस्तान वायु सेना के ट्रेनर विमान के दुखद क्रैश से गहरा दुख हुआ है। हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुहम्मद कासिम अब्दुल्ला (PAF) और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी (पाकिस्तान नौसेना) को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान शहादत प्राप्त की."
इससे पहले 10 जून को, मुजफ्फराबाद के पास टेक-ऑफ के दौरान "तकनीकी खराबी" के कारण पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसमें सवार सभी कर्मियों की मौत हो गई। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) का हवाला देते हुए पाकिस्तान के 'डॉन' ने बताया कि कोई भी जीवित नहीं बचा.
'डॉन' के अनुसार, ISPR ने एक बयान में कहा, "सवार सभी कर्मियों ने शहादत प्राप्त की। कोई भी जीवित नहीं बचा." बयान में कहा गया है कि बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के मीडिया मामलों के विभाग ने कहा है कि हादसे की सही तकनीकी वजह का पता लगाने के लिए एक जांच बोर्ड बनाने का आदेश दिया गया है.
ISPR ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और सेना के सभी रैंक के अधिकारी "कीमती जानों के दुखद नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं." 'जियो न्यूज़' के अनुसार, क्रैश की वजह साफ नहीं थी और इस घटना का कारण बनी खराबी का पता लगाने के लिए एक जांच बोर्ड बनाने का आदेश दिया गया.