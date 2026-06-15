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PAF प्लेन क्रैश में 2 पायलटों की मौत, ट्रेनिंग उड़ान के दौरान हुआ हादसा

Pakistan Training Plane Crash: पाकिस्तान वायु सेना का एक ट्रेनर विमान मर्दान के पास नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में दो सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई. सेना ने घटना पर शोक जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं. हाल के दिनों में यह पाकिस्तान की सैन्य विमानन से जुड़ी दूसरी बड़ी दुर्घटना है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 15, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:11 PM IST
PAF प्लेन क्रैश में 2 पायलटों की मौत, ट्रेनिंग उड़ान के दौरान हुआ हादसा

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