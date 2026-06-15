इस हादसे में PAF के फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाकिस्तान नौसेना के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी की जान चली गई. ISPR ने कहा कि दोनों अधिकारियों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई। उसने आगे कहा, "हादसे की वजह का पता लगाने के लिए एयर हेडक्वार्टर ने एक जांच बोर्ड का गठन किया है." खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, अन्य सेना प्रमुखों और "पाकिस्तान सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के लोगों ने कीमती जानों के दुखद नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है."