जहरीली हवा से घुटता पाकिस्तान; समय से पहले लोगों की जा रही जान

Pakistan Air Pollution: पाकिस्तान में बढ़ता वायु प्रदूषण अब गंभीर संकट बन गया है. जहरीली हवा और घने स्मॉग की वजह से हर साल हजारों लोगों की असमय मौत हो रही है. खासकर लाहौर जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. प्रदूषण लोगों की उम्र घटा रहा है और सांस व दिल की बीमारियों को तेजी से बढ़ा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Pakistan Air Pollution: पाकिस्तान में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन गया है, वायु प्रदूषण की वजह से पाकिस्तान में हर साल लगभग 135,000 लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है. इस चौंकाने वाले खुलासे से पाकिस्तान में वायु प्रदुषण की भयावह तस्वीर लोगों के सामने आ गई है.
जलवायु परिवर्तन के संघीय मंत्री द्वारा जमा किए गए एक लिखित जवाब से पता चला है कि ज़हरीली हवा का बढ़ता स्तर और लगातार छाए रहने वाला स्मॉग, पाकिस्तानियों की औसत उम्र को लगभग दो साल और सात महीने कम कर रहा है. रिपोर्ट में PM2.5 को - जो हवा में मौजूद बेहद बारीक और खतरनाक कण होते हैं. पूरे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है. ये सूक्ष्म प्रदूषक सांस की बीमारियों, दिल की बीमारियों और फेफड़ों से जुड़ी पुरानी समस्याओं में तेज़ी से बढ़ोतरी कर रहे हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से विनाशकारी दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए। बड़े शहरी केंद्र, खास तौर पर लाहौर और उसके आस-पास के ज़िले, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। सर्दियों के महीनों में छाने वाला घना स्मॉग रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बाधित करता रहता है, स्कूलों को बंद करवा देता है और लाखों लोगों को प्रदूषण के खतरनाक स्तर के संपर्क में लाता है.
अधिकारियों ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बताया है, जो हर साल और भी ज़्यादा गंभीर होती जाती है. आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी के 2030 तक लगभग 120 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है; समा टीवी द्वारा उजागर किए गए इस तथ्य के अनुसार, यदि तत्काल सुधार लागू नहीं किए गए, तो इस विकास से पर्यावरणीय गिरावट और ज़हरीले उत्सर्जन में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है.
बढ़ती आलोचना के जवाब में, संघीय और प्रांतीय सरकारों ने 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति 2023' के तहत अपने प्रयासों को तेज़ कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि फसलों के अवशेष जलाने, धुआं छोड़ने वाले वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बिगड़ते स्मॉग के हालात से निपटने के लिए निगरानी प्रणालियों और प्रवर्तन तंत्रों को भी मज़बूत किया जा रहा है. समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दम घोंटने वाली यह वायु गुणवत्ता पूरे देश में जीवन प्रत्याशा को कम कर रही है और सांस की बीमारियों को तेज़ी से बढ़ा रही है.