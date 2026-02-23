पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया भीषण हवाई हमला, 70 की मौत

Advertisement
Pakistan Airstrikes Afghanistan: पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफ़गान बॉर्डर के पास एयरस्ट्राइक में 70 मिलिटेंट को मार गिराया, जबकि अफगानिस्तान ने इसे सिविलियन इलाकों पर हमला बताया.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:07 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. पाकिस्तानी सेना ने रविवार सुबह अफगान बॉर्डर के पास एयरस्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 70 आतंकवादियों को मारने का दावा किया गया. पाकिस्तान के डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर, तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में यह घोषणा की, हालांकि उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया. बाद में पाकिस्तानी सरकारी मीडिया ने मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी.

वहीं, दूसरी ओर, अफगान सरकार ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया. अफगान रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमलों में पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में "नागरिक इलाकों" को निशाना बनाया गया, जिसमें एक धार्मिक मदरसा और कई घर शामिल हैं. मंत्रालय ने हमलों को अफगान संप्रभुता और एयरस्पेस का उल्लंघन बताया.

तालिबान ने दी चेतावनी
अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग मारे गए और घायल हुए. नंगरहार में अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के एक अधिकारी ने कहा कि कम से कम 18 लोग मारे गए. हमलों के बाद अफगान विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को बुलाया और औपचारिक विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी कि ऐसे हमलों के नतीजों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने क्या कहा?
इस बीच, पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक बयान जारी कर कहा कि ये कार्रवाई देश की सुरक्षा और आतंकवाद को रोकने के लिए की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी संगठन अफगान जमीन से हमले कर रहे हैं और आम लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है. पाकिस्तान का दावा है कि हाल के आत्मघाती हमलों के पीछे अफ़गानिस्तान में काम कर रहे आतंकवादी नेटवर्क का हाथ है, जिसमें एक शिया मस्जिद पर हमला भी शामिल है.

