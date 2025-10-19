Pakistan और Afghanistan के बीच हुआ सीजफायर, क्या रहेगा कायम?

Pak-Afg Ceasefire News: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है. दोनों मुमालिक ने इस बात पर सहमति जताई है. यह जानकारी कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को दी है. दोनों देशों के बीच यह समझौता एक हफ्ते से ज्यादा चली जंग के बाद हुआ है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए हैं.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर

कतर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाने पर सहमति जताई है. इसके अलावा, सीजफायर को टिकाऊ बनाने के लिए आने वाले दिनों में आगे की वार्ताओं पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं.

दोहा में आमने-सामने बातचीत

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा में कई सालों में सामने आई सबसे गंभीर सीमा झड़पों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे. इस बातचीत की मध्यस्थता कतर और तुर्की ने की थी. दोनों देशों ने अपने-अपने रक्षा मंत्रियों को बातचीत का नेतृत्व करने के लिए भेजा था, पाकिस्तान ने कहा कि चर्चा का मुख्य उद्देश्य होगा,"अफगानिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को तुरंत समाप्त करने और सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के उपाय करना."

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों ने एक-दूसरे पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगाया. अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि वह ऐसे आतंकियों को शरण नहीं देता जो सीमा पार हमले करते हैं. इलाकाई ताकतें जैसे, जैसे सऊदी अरब और कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिंसा जारी रही तो इससे पूरा इलाका अनस्टेबल हो सकता है, जहां पहले से ही आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन दोबारा सक्रिय होने की कोशिश में हैं.

48 घंटों का हुआ था सीजफायर

इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले 48 घंटे का अस्थायी युद्धविराम लागू था, जो शुक्रवार शाम को समाप्त हो गया. इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले (airstrikes) किए. पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने कई न्यूज एजेंसीज को जानकारी दी कि अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत के दो जिलों में हवाई हमले किए गए.

क्या था इन हमलों का मकसद?

इन हमलों का निशाना हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकाने थे. यह वही संगठन है जिसके एक आतंकी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मीर अली इलाके में एक दिन पहले सुरक्षा बलों के ठिकाने पर आत्मघाती हमला किया था.