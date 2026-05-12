पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच बड़ी डिफेंस डील की तैयारी, ढाका पहुंचा PAF दल

Pakistan Bangladesh Defence Deal: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. पाकिस्तान वायुसेना का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा है, जहां दोनों देशों के बीच एयर स्टाफ टॉक्स और कई रक्षा समझौतों पर चर्चा हो रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Pakistan Bangladesh Relation: भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश पिछले दो सालों से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. अब दोनों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को पाकिस्तान वायुसेना (PAF) का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचा. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बड़ा रक्षा सौदा हो सकता है.
जराए के मुताबिक, पाकिस्तान वायुसेना का सात सदस्यीय दल बांग्लादेश वायुसेना (BAF) के साथ पहली बार “एयर स्टाफ टॉक्स” में हिस्सा ले रहा है. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, पायलट ट्रेनिंग, तकनीकी साझेदारी और सैन्य संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. इन समझौतों के तहत बांग्लादेशी पायलटों और तकनीकी कर्मचारियों को पाकिस्तान में एडवांस ट्रेनिंग देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है.
इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा JF-17 Thunder लड़ाकू विमान को लेकर हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश इस फाइटर जेट को खरीदने में रुचि दिखा चुका है. इससे पहले जनवरी में इस्लामाबाद में हुई बैठक के दौरान बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने JF-17 विमान को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी. JF-17 थंडर एक हल्का और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर विकसित किया है. यह फाइटर जेट कम लागत और आधुनिक तकनीक के कारण कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बांग्लादेश इस विमान को खरीदता है तो यह दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा. भारत के लिए भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय तक 1971 के युद्ध की वजह से तनावपूर्ण रहे थे. लेकिन पिछले दो सालों में दोनों देशों के बीच रिश्तों में तेजी से सुधार देखने को मिला है. खासकर 2024 में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ा है. इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों के कई दौरे हुए और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया.