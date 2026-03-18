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Zee SalaamMuslim WorldCeasefire In War: ईद में चार दिन खून-खराबा बंद करेंगे ये दो पड़ोसी देश; दुनियाभर में हो रही थूथू!

Ceasefire In War: ईद में चार दिन खून-खराबा बंद करेंगे ये दो पड़ोसी देश; दुनियाभर में हो रही थूथू!

Ceasefire In Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक़्त खतरनाक जंग जारी है. सोमवार को पाकिस्तान के एक हमले में अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इस बीच सऊदी अरब, क़तर और तुर्की के अनुरोध पर ईद के त्योहार से पहले दोनों देशों ने 4 दिन के लिए जंग रोकने पर सहमत हुए हैं. 

 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:06 PM IST

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Ceasefire In Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण रक्तपात जारी है, जिसे लेकर पूरी दुनिया पाकिस्तान की आलोचना कर रही है. इसी बीच बुधवार को पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ हमलों पर रोक लगाने का ऐलान किया है. यह फ़ैसला सऊदी अरब, क़तर और तुर्की के अनुरोध पर ईद-उल-फ़ित्र त्योहार से पहले लिया गया है. 

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में आतंकवादियों और अफ़गानिस्तान में उनके सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर रोक बुधवार आधी रात से लागू होगी और सोमवार आधी रात तक जारी रहेगी. पाकिस्तान यह अच्छी नीयत से और इस्लामी नियमों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है. आगे उन्होंने कहा, “किसी भी क्रॉस-बॉर्डर हमले, ड्रोन हमले या पाकिस्तान के अंदर किसी भी आतंकवादी घटना के मामले में, ये ऑपरेशन तुरंत और तेज़ी के साथ फिर से शुरू हो जाएंगे. 

अस्पताल में हमले में 400 अफगानी नागरिकों की हुई थी मौत 
गौरतलब है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फरवरी के आखिर से बार-बार बॉर्डर पार झड़पें हो रही हैं, जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में सीमा पार हमले शुरू किए थे. इन झड़पों ने अक्टूबर में कतर द्वारा कराए गए सीज़फ़ायर को रोक दिया है.इस बीच अफ़गानिस्तान के अंदर कई एयरस्ट्राइक भी हुए हैं. दो दिन पहले ही सोमवार की रात 9 बजे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल पर हमला किया था, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे. इनमें से ज़्यादातर लोग मानसिक रोगी थे, और अस्पताल में इलाज करा रहे थे. इस हमले में 250 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे. 

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इससे पहले हुई लड़ाई में भी दर्जनों सैनिक, आम नागरिक और संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे. पाकिस्तान ने पिछले महीने ऐलान किया है कि वह अफ़गानिस्तान के साथ “खुली लड़ाई” में है। इस लड़ाई ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को चिंता में डाल दिया है. 
 
लाशों को दफनाने के लिए लंबी लाइन 
बुधवार को अफ़गान राजधानी के एक कब्रिस्तान में बुलडोज़र ने सामूहिक अंतिम संस्कार से पहले गड्ढे खोदे.  कब्रिस्तान के बाहर लाशों को दफनाने के लिए एम्बुलेंस की लाइन लगी रही. सादे लकड़ी के ताबूत उतारते हुए लोग देखे गए. यह सामूहिक अंतिम संस्कार उन पीड़ितों के लिए था जो काबुल प्रांत के थे और जिनके शवों की पहचान पहले ही हो चुकी थी. दूसरी जगहों से आए पीड़ितों को दफ़नाने के लिए उनके अपने प्रांतों में ले जाया जाएगा. 

पाकिस्तान ने अस्पताल पर दावे को किया खारिज 
अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले में हुई इतनी मौतों के बाद भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इस आरोप को खारिज़ किया है कि उसने ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को निशाना बनाया था. पाक ने कहा है कि सोमवार को काबुल और पूर्वी अफ़गानिस्तान में उसके हमले मिलिट्री फ़ैसिलिटीज़ के ख़िलाफ़ थे.  उसने सैकड़ों लोगों के मारे जाने के अफ़गान दावों को प्रोपेगैंडा बताकर खारिज कर दिया है. बुधवार को पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तरार ने कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ़ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था. हमने अभी-अभी अफ़गान तालिबान शासन, उनके मिलिट्री सेटअप, उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सभी सेटअप पर निशाना साधा है जो टेररिस्ट को सपोर्ट या प्रमोट कर रहे हैं. 

पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर उन मिलिटेंट्स को सुरक्षित पनाह देने का आरोप लगाता रहा है जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं, खासकर पाकिस्तानी तालिबान के लिए. यह ग्रुप अलग है लेकिन अफ़गान तालिबान के साथ करीबी तौर पर जुड़ा हुआ है, जिसने 2021 में U.S. के नेतृत्व वाली सेना की अफरा-तफरी वाली वापसी के बाद अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था. हालांकि,  काबुल पाकिस्तान के इन आरोपों से इनकार करता है.  

अस्पताल पर हमले से तालिबान को भारी चोट 
पाकिस्तान ने जिस अफगानिस्तान के जिस 2,000 बेड वाले ओमिड हॉस्पिटल पर सोमवार को हमला किया था उसे  लगभग एक साल पहले तालिबान सरकार ने देश में ड्रग्स की लत की एक बड़ी समस्या को खत्म करने की कोशिशों के तहत पहले से मौजूद इलाज की एक छोटी जगह का नाम बदलकर उसका साइज़ बढ़ा दिया गया था. अफ़गानिस्तान के बड़े अफीम के खेत दुनिया की ज़्यादातर हेरोइन का सोर्स रहे हैं, और इसने, दशकों के संघर्ष और बड़ी गरीबी के साथ मिलकर, ड्रग्स की लत को बढ़ावा दिया है, जिससे देश के मौजूदा शासकों ने लड़ने की कसम खाई है.  
काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यह जगह है जहाँ,पहले के NATO मिलिट्री बेस, कैंप फीनिक्स है, जहाँ अमेरिकी सेना अफ़गान नेशनल आर्मी को ट्रेनिंग देती थी. इस हमले से अस्पतालों में भयंकर आग लग गई थी. 

अफ़गान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा की है, और उन्होंने कहा कि मारे गए लोग “मासूम आम लोग और नशेड़ी” थे.

इसे भी पढ़ें: सऊदी में मंडराने लगा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन, सेना ने ऐसे बचाई राजधानी

 

 

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