कलम और कैमरों का दुश्मन बना पाकिस्तान, 8 पत्रकारों को उम्र कैद की सजा पर मचा बवाल

Pakistan News:  पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने कई पत्रकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:20 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने आठ पत्रकारों और सोशल मीडिया कमेंटेटर्स को उनकी में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन पत्रकारों पर आरोप है कि इन लोगों ने ऐसा कनटेंट बनाया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन करता है. इसको लेकर आतंकवाद से संबंधित अपराधों का दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई. इस फैसले के बाद पाकिस्तान  में प्रेस की आजादी को लेकर चिंताएँ बढ़ गई है. 

इस फैसले के खिलाफ आलोचकों का कहना है कि पत्रकारों और कमेंटेटर्स के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल करना, राजनीतिक भाषण और ऑनलाइन असहमति को अपराधी बनाने जैसा है. आलोचकाों का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक मामलों को संभालने में सुरक्षा अदालतों की बढ़ती दखल को दर्शाता है. 

पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की मानवाधिकार परिषद (HRC) ने पाकिस्तानी पत्रकार सोहराब बरकत की मनमानी हिरासत और न्यायिक उत्पीड़न पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी, और चेतावनी दी थी कि यह मामला देश में प्रेस की आजादी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित समाचार आउटलेट सियासत के संवाददाता बरकत को 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जाते समय इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था.

पाकिस्तान की HRC के मुताबिक बरकत को हिरासत में लेने के बाद गैरकानूनी तरीके से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उन्हे कई मामलों में फंसाया गया. हैरानी की बात यह है कि इस्लामाबाद HC में सरकार द्वारा यह बताया गया था कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और वह यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं. पाकिस्तान में पत्रकारों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत सजा सुनाई जा रही है तो यह चिंता का विषय है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Pakistan News Pakistan Press Freedom

