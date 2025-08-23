पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लग रहा है डर, US से की ये अपील

Pakistan Afghanistan Relation: पाकिस्तान ने अमेरिका से अपील की है कि वह अफगानिस्तान में छोड़े गए सैन्य हथियारों को वापस खरीदे. पाकिस्तान का कहना है कि ये हथियार तेजी से आतंकवादी संगठनों और विद्रोही समूहों के हाथों में पहुंच रहे हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी के बाद वहां जो हथियार छोड़े गए थे, वे अब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. चौधरी के मुताबिक, इन हथियारों का अनियंत्रित प्रसार पाकिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा पर सीधा खतरा है.

रिपोर्टों के अनुसार, पेंटागन ने अनुमान लगाया है कि 7 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कीमत के हथियार और उपकरण 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के दौरान पीछे छूट गए. इनमें बख्तरबंद वाहन, आधुनिक राइफलें, उन्नत आग्नेयास्त्र, बायोमेट्रिक सिस्टम और अन्य संवेदनशील तकनीकें शामिल हैं. माना जाता है कि इन हथियारों में से बड़ी संख्या तालिबान और अन्य आतंकी गुटों के हाथों में पहुंच चुकी है. खोस्त और पक्तिका जैसे अफगान इलाकों के काले बाज़ारों में अमेरिकी हथियारों की कीमतें आसमान छू रही हैं. एक M4 राइफल 4,200 डॉलर से ज्यादा में बिक रही है, जबकि M16 राइफल करीब 1,400 डॉलर में मिल रही है. तुलना में चीनी राइफलें सस्ती हैं, लेकिन आतंकी अमेरिकी हथियारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वे इन्हें ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ मानते हैं.

4 लाख से ज्यादा हथियार तालिबान के पास

‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खामा प्रेस ने लिखा है कि नाटो द्वारा अफगानिस्तान को दिए गए करीब 4,00,000 हथियार अब तालिबान के नियंत्रण में हो सकते हैं. यही नहीं, पाकिस्तानी तालिबान (TTP) और बलूच अलगाववादी जैसे संगठन भी इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर हमले करने में कर रहे हैं.

पाकिस्तान पर बढ़ता खतरा

2024 में पाकिस्तान में आतंकी और विद्रोही हमलों में 45 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा हमले पाकिस्तानी तालिबान और बलूच अलगाववादियों द्वारा किए गए हैं. पाकिस्तान सरकार मानती है कि ये दोनों ही संगठन उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे हैं.

अमेरिका से अपील

पाकिस्तान का कहना है कि अगर इन हथियारों पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पूरी तरह अस्थिर हो सकती है. इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि वह इन छोड़े गए हथियारों को वापस खरीदे या फिर उनके प्रसार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए. यह अपील इस बात का संकेत है कि अमेरिकी हथियारों का फैलाव अब सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को हिला रहा है.

इनपुट - एएनआई