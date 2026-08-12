/बलूचिस्तान में PAK फौज का कहर, हवाई हमले में 30 से ज्यादा बेगुनाहों को उतारा मौत के घाट!

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Pakistan News Today: बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत और फौजी कार्रवाई पर संगीन सवाल उठ रहे हैं. सुराब जिले से सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बुधवार को पाकिस्तानी सेना की हवाई कार्रवाई में 30 से ज्यादा आम लोगों की जान चली गई. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है. बलूच कारकुन और इंसानी हुकूक की तन्जीम ने इस हमले की सख्त अल्फाज में निंदा की है और इसे आम लोगों के खिलाफ गंभीर ज्यादती बताया है.
क्वेटा से मिली जानकारी के मुताबिक, सुराब जिले के गिदर इलाके में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आबादी वाले इलाकों में मुबय्यना तौर पर भारी बमबारी की. मुकामी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इंसानी हुकूक के कारकुन मीर यार बलूच ने कहा कि इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत हुई और उनकी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, इन दावों की आजादाना तौर से दस्दीक नहीं हो सकी है.
फौजी कार्रवाईयों के बीच मुकामी लोगों में खौफ का माहौल
मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर दावा किया कि जिन इलाकों में बमबारी हुई, वहां मौजूद अस्पतालों को भी पाकिस्तानी फौज ने घेर रखा है. उनके मुताबिक, डॉक्टरों और तिब्बी अमले पर मुबय्यना तौर पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जख्मी लोगों का इलाज मुतास्सिर हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों की मौत वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से हुई.
सोशल वर्कर मीर यार बलोच के मुताबिक, इलाके में ड्रोन और कोबरा लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में गश्त करते देखे गए. इस वजह से मुकामी लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है. मीर यार बलूच का कहना है कि हवाई हमले के बाद अस्पतालों तक पहुंच और जख्मी को तिब्बी इम्दाद फराहम करने में भी मुश्किलात पैदा हुईं.
"बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज कर रही है नरसंहार"
हमले के बाद बलूच यकजेहती कमेटी की नेता सबिहा बलूच ने भी पाकिस्तान की फौजी कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया. उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात को सामने लाती है कि पाकिस्तान किस तरह बेगुनाह बलूच लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की जान लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है. सबीहा बलूच ने इस घटना को नरसंहार करार दिया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि पूरा इलाका पाकिस्तानी फौज के घेरे में है. उनके मुताबिक, इम्दादी टीमों, तिब्बी अमले, एम्बुलेंसों और सहाफियों की आमदो-रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि इंसानी इम्दाद पहुंचाने और वाकिए की आजादाना दस्तावेज तैयार करने से रोकना संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ-वर्जी है और इस मामले पर बैनुल-अकवामी बिरादरी को फौरन तवज्जो देनी चाहिए.
सबीहा बलोच ने सहाफियों, तिब्बी टीमों, इंसानी तन्जीमों और दुनिया भर के लोगों से अपील की कि वे मुतास्सिरीन तक फौरी इम्दाद पहुंचाने की कोशिश करें. उनका कहना है कि मुतास्सिरा लोगों को राहत और तिब्बी इम्दाद मिलना सबसे जरूरी है.
बैनुल-अकवामी बिरादरी से दखल की अपील
इंसानी हुकूक की तंजीमों ने यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार तंत्र, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के दूसरे सदस्यों से भी अपील की है. तंजीम ने उनसे बलूच लोगों के खिलाफ मुबय्यना ज्यादती और वॉर क्राइम्स के इल्जामों पर खामोश न रहने की गुजारिश की.
तंजीम के मुताबिक, पाकिस्तान की फौजी कार्रवाई में आम लोगों की सिक्योरिटी और इंसानी हुकूक से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के फौज की मुबय्यना ज्यादतियों पर खुलकर आवाज उठाने और मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जरुरी कदम उठाने की मांग की है.