Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /बलूचिस्तान में PAK फौज का कहर, हवाई हमले में 30 से ज्यादा बेगुनाहों को उतारा मौत के घाट!

बलूचिस्तान में PAK फौज का कहर, हवाई हमले में 30 से ज्यादा बेगुनाहों को उतारा मौत के घाट!

Pakistan Airstrike in Balochistan: बलूचिस्तान के सुराब जिले में पाकिस्तानी फौज की मुबय्यना हवाई हमले में औरतों और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो गई. बलूच कारकुनान ने फौज पर संगीन ज्यादती के इल्जाम लगाते हुए अस्पतालों और राहत टीमों की आवाजाही रोकने का भी दावा किया है. दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की तंजीमों ने UN समेत दीगर इदारों से मदद की गुहार लगाई है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 12, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:16 PM IST
बलूचिस्तान में PAK फौज का कहर, हवाई हमले में 30 से ज्यादा बेगुनाहों को उतारा मौत के घाट!
Image Credit: पाकिस्तानी फौज का बलूचिस्तान में मौत का नंगा नाच (PC-सोशल मीडिया)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बलूचिस्तान में PAK फौज का कहर, हवाई हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा
2
3
4
5