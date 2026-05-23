तेहरान पहुंचे पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर, ईरान संकट पर हुई बड़ी बैठक

Iran US Talks: ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और इस प्रक्रिया में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा है. पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं. तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की. ईरानी मीडिया के मुताबिक शुक्रवार रात तक चली इस बैठक में ईरान संकट, युद्धविराम की कोशिशों और इलाके में स्थिरता बहाल करने के उपायों पर विस्तार से बातचीत हुई.

बैठक ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की तैयारियों की खबरों ने पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ा दी है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों के विकल्पों पर विचार कर रहा है, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की “अत्यधिक मांगें” और बार-बार बदले गए रुख शांति वार्ता में सबसे बड़ी बाधा हैं. अराघची ने कहा कि वॉशिंगटन ने पहले भी अपने वादे तोड़े हैं और सैन्य दबाव बनाकर कूटनीतिक प्रक्रिया को कमजोर किया है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने किसी भी देश की संप्रभुता के खिलाफ बल प्रयोग का विरोध करते हुए कहा कि क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है. इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि परमाणु मुद्दे पर ईरान का रुख बिल्कुल साफ है. उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य है और उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करने का अधिकार है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछली वार्ताओं के अनुभवों को देखते हुए ईरान अब बातचीत के हर पहलू को सार्वजनिक नहीं करना चाहता.

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उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नाटो सहयोगियों के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति पर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान जलडमरूमध्य खोलने से इनकार करता है या वहां हमला होता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को “प्लान B” तैयार रखना होगा. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. ऐसे में यहां किसी भी सैन्य टकराव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.