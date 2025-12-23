Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3050847
Zee SalaamMuslim World

अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ मुस्लिम हों इकट्ठा, आसिम मुनीर के बयान पर क्यों मचा हंगामा?

Pakistan News: पाकिस्तान के चीफ ऑफ डीफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की एक भाषण की खूब चर्चा हो रही है. हाल ही में आसिम मुनीर ने अफ्रीका के एक मुस्लिम मुल्क लीबिया में भाषण दिया, उस भाषण में आसिम मुनीर ने आह्वान करते हुए कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों को ऐसे तैयार रहने को कहा, जिससे अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ मुस्लिम हों इकट्ठा, आसिम मुनीर के बयान पर क्यों मचा हंगामा?

Pakistan News: पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमोट करके चीफ ऑफ डीफेंस फोर्स के पद पर नियुक्त किया है. ऐसा लग रहा है कि वह आजकल मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की मुहिम चला रहे हैं. आसिम मुनीर इन दिनों आफ्रीका और अरब के मुस्लिम मुल्कों के दौरे पर हैं. इस बीच सऊदी अरब ने उन्हें सऊदी का सबसे बड़ा ऑनर पुरस्कार किंग अब्दुलअजीज मेडल (एक्सीलेंट क्लास) से सम्मानित किया. आसिम मुनीर सऊदी की यात्रा से पहले 18 दिसंबर को लीबिया पहुंचे. वहां उन्होंने एक भाषण दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. 

पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया में एक भाषण के दौरान कहा कि मुसलमानों को अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ तैयार रहने का आह्वान किया. आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह की तरफ से यह हुक्म था कि हमें अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ इस प्रकार तैयार रहना है कि जिससे दुश्मनों के दिलों में खौफ हो. 

आसिम मुनीर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में सात-आठ मुस्लिम मुल्क एक के बाद एक बर्बाद और तबाह हो गए. उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया उन दुश्मनों की साजिशों में फंसी हुई है, जो उन्हें तबाह करना चाहते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ पारस्परिक द्विपक्षीय रक्षा समझौते किया था. इस समझौता के तहत अगर कोई तीसरा मुल्क सऊदी या पाकिस्तान में से किसी एक पर भी हमला करता है तो वह हमला दोनों मुल्कों पर माना जाएगा. साथ ही इस हमले के जवाब में दोनों देश हिस्सा भी ले सकते हैं और एक दूसरे को मदद कर सकते हैं. इसी समझौते के लिए सऊदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है. 

गौरतलब है कि आसिम मुनीर ने इस्लाम की धार्मिक किताब पवित्र कुरआन को हिफ्ज (पूरा कुरआन कंठस्थ करना) किया है. वह अपने भाषणों में अमूमन कुरआन और हदीसों को कोट करता है. इससे मुस्लिम अवाम पर आसिम मुनीर की भाषणों का गहरा प्रभाव पड़ता है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Asim Munir on Muslim Ummah SpeechAsim Munir Speech in Libyamuslim world newsToday News

Trending news

Asim Munir on Muslim Ummah Speech
अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ मुस्लिम हों इकट्ठा, मुनीर के बयान पर क्यों मचा हंगामा?
Afghanistan news
IPL की राह पर अफगानिस्तान, 2026 में लौटेगा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग
UP News
फास्ट फूड बना साइलेंट किलर, 16 साल के छात्रा की दर्दनाक मौत; डॉक्टरों ने दी खास सलाह
muslim news
ईसा (अ.स.) बढ़ई थे, राजा नहीं; यही सच यहूदियों को क्यों चुभी? जानें वजह
Under Wold Don Haji Mastan
हाजी मस्तान की बेटी को पसंद है योगी का बुलडोजर मॉडल, मुंबई में भी लागू करने की मांग
Mahmood Madani on Hijab Controversy
मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बढ़ सकती है आक्रामक घटनाएँ, महमूद मदनी ने क्यों कही ये बात
Afghanistan news
राशिद खान अफगानिस्तान में खुद को नहीं मानते सुरक्षित, इस कार में चलने को मजबूर
AIMSA on Bangladesh Crisis
बांग्लादेश में फंसे हैं भारत के छात्र, हिंसा के बीच AIMSA ने सरकार से लगाई गुहार
Akhlaq Mob Lynching Case
Akhlaq Mob Lynching Case: UP सरकार ने ट्रायल कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी
Bangladesh news
बांग्लादेश में इस तारीख को होंगे आम चुनाव, हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस का बड़ा ऐलान