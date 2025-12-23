अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ मुस्लिम हों इकट्ठा, आसिम मुनीर के बयान पर क्यों मचा हंगामा?

Pakistan News: पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमोट करके चीफ ऑफ डीफेंस फोर्स के पद पर नियुक्त किया है. ऐसा लग रहा है कि वह आजकल मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की मुहिम चला रहे हैं. आसिम मुनीर इन दिनों आफ्रीका और अरब के मुस्लिम मुल्कों के दौरे पर हैं. इस बीच सऊदी अरब ने उन्हें सऊदी का सबसे बड़ा ऑनर पुरस्कार किंग अब्दुलअजीज मेडल (एक्सीलेंट क्लास) से सम्मानित किया. आसिम मुनीर सऊदी की यात्रा से पहले 18 दिसंबर को लीबिया पहुंचे. वहां उन्होंने एक भाषण दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया में एक भाषण के दौरान कहा कि मुसलमानों को अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ तैयार रहने का आह्वान किया. आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह की तरफ से यह हुक्म था कि हमें अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ इस प्रकार तैयार रहना है कि जिससे दुश्मनों के दिलों में खौफ हो.

आसिम मुनीर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में सात-आठ मुस्लिम मुल्क एक के बाद एक बर्बाद और तबाह हो गए. उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया उन दुश्मनों की साजिशों में फंसी हुई है, जो उन्हें तबाह करना चाहते हैं.

सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ पारस्परिक द्विपक्षीय रक्षा समझौते किया था. इस समझौता के तहत अगर कोई तीसरा मुल्क सऊदी या पाकिस्तान में से किसी एक पर भी हमला करता है तो वह हमला दोनों मुल्कों पर माना जाएगा. साथ ही इस हमले के जवाब में दोनों देश हिस्सा भी ले सकते हैं और एक दूसरे को मदद कर सकते हैं. इसी समझौते के लिए सऊदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है.

गौरतलब है कि आसिम मुनीर ने इस्लाम की धार्मिक किताब पवित्र कुरआन को हिफ्ज (पूरा कुरआन कंठस्थ करना) किया है. वह अपने भाषणों में अमूमन कुरआन और हदीसों को कोट करता है. इससे मुस्लिम अवाम पर आसिम मुनीर की भाषणों का गहरा प्रभाव पड़ता है.