तालिबान से पिटने के बाद बौखलाया आसिम मुनीर, भारत को दे डाली गीदड़ भभकी धमकी

Pakistan News: पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर गीदड़ भभकी दिया है. उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई की तो बेहद ही निर्णायक जवब दिया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:42 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है. इस दौरान पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर अफगानिस्तान के साथ हो रही जंग पर ध्यान देने के बजाय भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं. पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी (PMA) में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए भारत को धमकी दी. 

दरअसल, भारत के आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री की तरफ से भी पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है. हाल ही में भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की भूगोल बदलने की बात कही थी. वहीं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान, भारत की बयानबाजी से कभी नहीं डरेंगे और न ही मजबूर होंगे. उन्होंने आगे कहा कि भारत के मामूली उकसावे का जवाब बेहद निर्णायक अंदाज में दिया जाएगा. 

पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने शांति का राग अलापते हुए कहा कि न्यूक्लियर माहौल में जंग के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने आगामी तनाव को लेकर कहा कि इससे पूरे इलाके के लिए खतरनाक नतीजे हो सकते हैं और इसके लिए भारत जिम्मेदार होगा. 

आसिम मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के हथियारों की पहुँच और मारक क्षमता भारत के भौगोलिक युद्ध-क्षेत्र की गलत सोची हुई इम्यूनिटी को तोड़ देगी. उन्होंने कहा कि इससे भारत को इतना दर्दनाक और भयावह नुकसान होगा, जो कि कल्पना से भी परे है. 

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है. भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को स्टीकता के साथ निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया. दोनों देशों की सेनाएं और नेताओं की ओर से बयानबाजी जारी है. साथ ही भारत के सभी सेनाएं भविष्य में पाकिस्तानी खतरों से निपटने और जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Pakistan Newspakistan army chief asim munirmuslim world newsToday News

तालिबान से पिटने के बाद बौखलाया आसिम मुनीर, भारत को दे डाली गीदड़ भभकी धमकी
