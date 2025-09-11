इस्लाम के नाम पर बहा रहे थे इंसानों का खून, सेना ने एक झटके में 19 को भेजा जहन्नम

Pakistan News: पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. पाकिस्तान में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान नाम से एक आतंकी संगठन एक्टिव है, जो आए दिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले करता है. साथ ही सिविलियन क्षेत्रों में भी बम धमाकों का सिलसिला बढ़ गया है. वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है. खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने दो अलग-अलग ऑपरेशन में 19 आतंकवादियों को मार गिराया है. ये सभी आतंकवादी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से जुड़े हुए थे.

दरअसल, पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान की सीमा पर तीन ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 14 आतंकी मारे गए. एक अन्य ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे गए. पाकिस्तान इन आतंकवादियों को ख्वारिज कह रहा है. इस शब्द का इस्तेमाल सरकार पाकिस्तानी तालिबान के लिए करती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच संबंध है, लेकिन दोनों अलग-अलग संगठन हैं. पाकिस्तानी सेना ने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अफगान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मोहमंद जिले में बीते बुधवार को एक ऑपरेशन में चौदह आतंकवादी मारे गए और उत्तरी वजीरिस्तान और बन्नू जिलों में गुरुवार को छापे में पांच अन्य मारे गए.

तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते बन्नू में एक सुरक्षा शिविर पर हमला किया, जिसमें छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. मेजर अदनान असलम की बन्नू में एक सुरक्षा शिविर पर 2 सितंबर को हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई.

मेजर अदनान असलम पाकिस्तान सेना की स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे. अदनान असलम की शहादत के बाद पूरे मुल्क में उन्हें एक नायक के रूप में सराहा गया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस हफ़्ते उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए.