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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फ्यूल डिपो और घरों पर की बमबारी, 6 लोगों की मौत

Pakistan Attack Afghanistan: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबूल और कंधार शहर पर बमबारी की. साथ ही कंधार शहर में स्थित एक फ्यूल डिपो पर भी बमबारी की. इन हमलों में लगभग 6 लोगों की मौत हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:41 AM IST

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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फ्यूल डिपो और घरों पर की बमबारी, 6 लोगों की मौत

Pakistan Attack Afghanistan: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर बड़े हमले किए हैं. पाकिस्तान ने बीते शुक्रवार (13 मार्च) को अफगानिस्तान की राजधानी काबूल और कंधार शहर पर भीषण बमबारी की, जिसमें लगभग 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने कंधार एयरपोर्ट के पास प्राइवेट एयरलाइन "काम एयर" के फ्यूल डिपो पर भी हमला किया. इन हमलों की पुष्टि दोनों देशों ने की है. हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों के घरों पर हमले किए, जिनमें लोगों की मौत हुई. वहीं, पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें आतंकवादी मारे गए.

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की जानकारी बीते शुक्रवार (13 मार्च) को अपने सोशल मीडिया से पोस्ट में दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने राजधानी कबूल और कंधार शहर में नागरिकों के घरों पर बमबारी की, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई. उन्होंने बताया कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.  कबूल पर हुई बमबारी में 4 लोगों की मौत हुई और कंधार शहर में 2 लोगों की मौत हुई है. जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने कंधार एयरपोर्ट के पास प्राइवेट एयरलाइन "काम एयर" के फ्यूल डिपो पर भी हमला किया.

वहीं, पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि उन्होंने काबुल और सीमावर्ती प्रांतों में "चार आतंकवादी ठिकानों" पर "सफल हवाई हमले" किए और कंधार एयरपोर्ट पर एक तेल स्टोरेज फ़ैसिलिटी को नष्ट कर दिया. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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