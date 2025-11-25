Advertisement
पाकिस्तान के हमले से फिर दहला अफगानिस्तान, 9 बच्चे समेत 10 लोगों की हुई मौत

Pakistan Attack Afghanistan: बीते सोमवार को पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकी हमला हुआ. इस हमले के बाद सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्ता पर हमला कर दिया है. अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है कि पाकिस्तान के इस हमले में 10 नागरिकों की मौत हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:20 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Pakistan Attack Afghanistan: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला कर दिया है. इस हमले में 9 बच्चों और 1 महिला समेत टोटल 10 लोगों की मौत हुई है. इस बात की पुष्टि तालिबान शासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने की है. उन्होंने मंगलवार (25 नवंबर) ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर हमले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) के माध्यम से दी है. 

तालिबान शासन के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी खोस्त प्रांत में एक घर पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई. मारे गए बच्चों में 5 लड़के और 4 लड़कियां थीं. 

तालिबान शासन के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने यह हमला सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे किया. पाकिस्तानी सेना की बमबारी में एक घर पूरी तरह तबाह हो गया. उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तानी सेना ने उत्तर-पूर्वी कुनार और पूर्वी पक्तिका प्रांतों में भी दूसरे हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम चार नागरिक घायल हो गए हैं. 

इससे पहले सोमवार 24 नवंबर की सुबह 8 बजे के करीब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पेशावर में अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कॉन्स्टैबुलरी (FC) के मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ. इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बल के तीन जवान मारे गए. वहीं, तीन आतंकवादियों को भी मार गिराया गया. 

बता दें कि इस हमले में सुसाइड बॉम्बिंग और गोलीबारी दोनों का इस्तेमाल कया गया. सबसे पहले अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कॉन्स्टैबुलरी (FC) के मुख्यालय के मेन गेट पर एक सुसाइड बॉम्बर अपने आप को उड़ा लिया. वहीं, एक अन्य सुसाइड बॉम्बर ने मुख्यालय प्रांगण में जाकर अपने आप को उड़ा लिया. इसके बाद कुछ हथियारबंद आतंवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई और तीन पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवान मारे गएं. साथ ही गोलीबारी करने वाले तीनों आतंकी भी मारे गए. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इसी आतंकी हमले के जवाब में अफगानिस्तान पर हमला किया. पाकिस्तान की सरकार और सेना अफगानिस्तान पर आकंवादियों के पोषण करने उन्हें पनाह देने का आरोप लगाते हैं. साथ ही अफगानिस्तान पर यह भी आरोप है कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमले अफगानिस्तान से आए आतंकी ही करते हैं. पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तान पर यह आरोप लगाती है कि पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरगना, शीर्ष नेतृत्व अफगानिस्तान में बैठे हैं.

